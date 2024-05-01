¿Quiénes son los actores y personajes de El Gallo de Oro, la nueva serie de Univision?

La serie El Gallo de Oro es uno de los proyectos más esperados del año, la historia está protagonizada por Lucero, José Ron y Plutarco Haza se transmitiría por Univision este 8 de mayo a las 9P / 8C.

La historia de El Gallo de Oro

El Gallo de Oro nos sumerge en un mundo lleno de misticismo y tradición mexicana. La trama gira en torno a Dionisio Pinzón, interpretado por José Ron, un tímido pregonero cuya vida dará un giro inesperado cuando se encuentre con Bernarda, una famosa cantante de ferias conocida como La Caponera interpretada por Lucero. A partir de ese encuentro fortuito, la suerte de ambos personajes cambiará para siempre.

Esta serie nos transporta a un universo fascinante, lleno de palenques, juegos de cartas, peleas de gallos y apuestas, que recrea la atmósfera de los pueblos rurales de México.

A través de esta historia inolvidable, los personajes de El Gallo de Oro nos muestran la riqueza cultural y la herencia popular del país.

Lucero es 'La Caponera'



Después de muchos años de ausencia, Lucero regresa a la actuación con El Gallo de Oro.

La actriz da vida a Bernarda Cutiño, conocida como La Caponera, una cantante de ferias con ansias de libertad e igualdad en un mundo dominado por hombres.

Bernarda lleva consigo el peso de ser considerada un talismán de fortuna, pero esto la llevará por un camino lleno de desafíos y sacrificios.

José Ron es Dionisio Pinzón

José Ron da vida a Dionisio Pinzón en El Gallo de Oro. Imagen TelevisaUnivision



José Ron interpreta a Dionisio Pinzón en El Gallo de Oro. Dionisio es un hombre humilde y tímido, cuya vida cambia por completo cuando se cruza con Bernarda, La Caponera. Al igual que ella, Dionisio busca la libertad y la igualdad. Juntos, enfrentarán los obstáculos y desafíos que les depara el destino.

Plutarco Haza como Lorenzo Benavides

Plutarco Haza es Lorenzo Benavides en El Gallo de Oro. Imagen TelevisaUnivision



Plutarco Haza da vida a Lorenzo Benavides, un personaje ambicioso y sin escrúpulos en El Gallo de Oro. Lorenzo está dispuesto a todo con tal de acumular riqueza y poder, sin importar a quién tenga que pisotear en el camino.

Su determinación inquebrantable y su falta de remordimientos lo convierten en un villano intrigante y complejo. Lorenzo siente una obsesión hacia La Caponera debido a la fortuna y la suerte que ella atrae en los juegos de azar.

Anilú Pardo da vida a Eduviges, la madre de Dionisio Pinzón



Es la madre de Dionisio, y su vida ha estado marcada por la enfermedad, la abnegación y la sumisión. A pesar de su frágil estado de salud, Anilu ama profundamente a su hijo.

A pesar de los desafíos que ha enfrentado, Eduviges es una mujer educada y preparada, lo que resalta su fortaleza interior. Su historia está llena de sufrimiento, soportó el maltrato de su esposo durante toda su vida, mostrando una increíble capacidad de sacrificio y paciencia que llegó hasta el final de sus días.

Adriana Williams es Justina en El Gallo de Oro



Es la mejor amiga de La Caponera, destaca por su valentía al ser una de las únicas mujeres en un grupo de mariachis en una época en la que prevalecen los estereotipos de género.

Justina un secreto importante sobre sus preferencias sexuales, y aunque no está segura de revelarlo al mundo, hará lo que esté a su alcance para protegerlo.

Santiago Colores es Remigio



Además de ser el primo de Lorenzo, es su cómplice en las actividades ilegales y también su víctima. Es un individuo astuto, motivado por la avaricia y dispuesto a engañar y traicionar para satisfacer sus propios intereses.

A simple vista, aparenta respetar a Lorenzo, pero en realidad, su relación está fundamentada en un miedo profundo y una lealtad forzada, lo que añade tensión en su relación.

Alberto Estrella es Lucas Benavides



Es el padre de Lorenzo, se adhiere firmemente a las normas y valores sociales de su época. Es conocido por su arraigado código ético y su deseo de mantener una imagen intachable. Sin embargo, se ve forzado a romper su código al encubrir las acciones erróneas de su hijo, no tanto por amor hacia él, sino por su preocupación por mantener la reputación y el honor de la familia.

Alejandro Ávila da vida a Secundino



Secundino es un personaje fundamental en la vida de Dionisio Pinzón. Es el leal cómplice y amigo de Dionisio, desempeña un papel esencial en su transformación, es su mentor y lo apadrinar y guia en su incursión en el competitivo mundo de las peleas de gallos.

Sus sabios consejos y sólida amistad no solo ayudan a Dionisio a prosperar en este ambiente, sino que también contribuyen a enriquecer su vida y ampliar sus horizontes.

María Aura es Lucha Padilla



Lucha es una cantante de palenques que se convierte en la rival de La Caponera. Es una mujer envidiosa y oportunista, siempre dispuesta a alcanzar sus objetivos. Su personalidad se caracteriza por su calculadora determinación, atrevimiento, rudeza y valentía.

A pesar de su fuerza y determinación, es una mujer solitaria.

Pablo Abitia interpreta a Feliciano



Es un miembro del grupo Los Vagos del Bajío, un conjunto de músicos y mariachis que acompañan a La Caponera de feria en feria.

Su interés romántico en Justina es evidente y no escatima esfuerzos para conquistarla. Sin embargo, detrás de esa fachada de tenacidad, se esconde un lado oscuro. Cuando se siente traicionado, engañado o utilizado, Feliciano es capaz de tomar medidas drásticas movido por la venganza y el resentimiento.

Diana Haro es La Pinzona

Diana Haro es La Pinzona en El Gallo de Oro. Imagen ViX



La Pinzona es una joven de 15 años que lleva en su sangre la intrépida naturaleza de sus padres. Criada en un ambiente de valentía y aventura, La Pinzona heredó el coraje y la determinación de su madre, La Caponera. Su espíritu indomable la impulsa a enfrentar los desafíos con determinación para lograr su cometido.

Manuel Castillo interpreta a Jesús

Manuel Castillo es Jesús en El Gallo de Oro. Imagen ViX



Jesús es un huperfano que vivió en la calle y se mantenía de lo que la gente le regalaba en su niñez. Con el paso de los años este joven se verá en medio de los deseos de venganza entre Dionisio y Lorenzo Benavides.