El Gallo de Oro: ¿Quién es Lorenzo Benavides en la nueva serie de Univision protagonizada por Lucero?

En El Gallo de Oro, protagonizada por Lucero, uno de los personajes más intrigantes y multifacéticos es Lorenzo Benavides. Interpretado por el reconocido actor mexicano Plutarco Haza, este personaje cautivará al público con su personalidad ambiciosa y despiadada.

La personalidad despiadada de Lorenzo Benavides

Lorenzo Benavides se destaca por su ambición desmedida y su falta de escrúpulos. No se detendrá ante nada para acumular riqueza y poder, y está dispuesto a pasar por encima de quien sea necesario para lograr sus objetivos. Su determinación inquebrantable y su falta de remordimientos lo convierten en un villano intrigante y complejo.

Una de las facetas más notables de la personalidad de este personaje es su celosía y posesividad hacia La Caponera, interprtada por Lucero. Este personaje se obsesiona con ella principalmente por la fortuna y la suerte que La Caponera atrae en los juegos de azar. Temiendo perder los privilegios y la buena suerte que ella le brinda, Lorenzo hará todo lo posible para mantenerla a su lado y asegurarse de que no escape de su influencia y mucho menos lo deje por Dionisio Pinzón.

Detrás de su fachada de poder y dominación, Lorenzo Benavides guarda un oscuro pasado y secretos que han marcado su vida de formas desconocidas para los demás personajes. Aunque su relación con su padre está marcada por un profundo respeto, este respeto es infundado principalmente por el miedo que siente hacia él, lo que agrega un nivel adicional de complejidad a su carácter.

Plutarco Haza: el actor detrás de Lorenzo Benavides

Plutarco Haza, el talentoso actor mexicano, da vida a Lorenzo Benavides en El Gallo de Oro. Nacido en Ciudad Obregón, Sonora, Haza ha dejado una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Comenzó su carrera en el teatro y la actuación en Mazatlán, Sinaloa, y luego se trasladó a la Ciudad de México para perfeccionar sus habilidades en La Casa del Teatro.

Plutarco debutó en el cine en 1995 con un pequeño papel en la película En el aire y en la telenovela Si Dios me quita la vida. Sin embargo, fue en 1997 cuando alcanzó gran reconocimiento por su papel de Andrés en la popular telenovela 'Mirada de Mujer'. Desde entonces, ha consolidado su posición como uno de los mejores talentos de su generación.

A lo largo de su carrera, Plutarco Haza ha participado en numerosas películas y series de televisión, como 'Un Mundo Maravilloso', 'Aquí Entre Nos', 'Melancolía', 'Las Aparicio', 'El Señor De Los Cielos' y 'El Secreto de Selena'. Sus trabajos más recientes incluyen 'Mujer De Nadie' y Senda Prohibida, que está disponible en ViX.