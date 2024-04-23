El Gallo de Oro: ¿quién es Dionisio Pinzón, en la nueva novela de Univision protagonizada por Lucero y José Ron?

En El Gallo de Oro, uno de los personajes principales es Dionisio Pinzón, interpretado por el actor José Ron.

Dionisio es un pregonero en un pueblo de México, cuya vida miserable se ve transformada cuando llega a su pueblo una feria.

Este humilde hombre, introvertido y solitario, encuentra en un peculiar gallo de pelea su amuleto de la suerte.

A lo largo de la historia, Dionisio enfrentará sus miedos, superará su pasado y encontrará el amor.

El Gallo de Oro: La vida de Dionisio Pinzón

Dionisio Pinzón, interpretado por José Ron, es un hombre de origen humilde que vive en la pobreza junto con su madre, su vida se ve marcada por una tragedia que lo deja con un profundo miedo irracional a tocar o ser tocado por otro ser humano.

Dionisio conoce a 'La Caponera', una cantante de ferias, entre ellos surge un amor lleno de pasión que les brinda momentos de felicidad en medio de sus difíciles y complicadas vidas, las cuales se verán afectadas principalmente por Lorenzo Benavides, un rico hacendado ex amante de Bernarda Cutiño alias 'La Caponera'.

Dónde ver la serie protagonizada por Lucero y José Ron

La nueva serie de El Gallo de Oro con Lucero y José Ron como protagonistas, basada en una de las grandes novelas mexicanas del Siglo XX escrita por Juan Rulfo lapuedes ver a partir de este miércoles 8 de mayo a las 9P/8C por Univision.

La producción retrata el folclor y la riqueza de la herencia y cultura popular mexicana que se desarrollan en un universo donde el azar, los palenques, los juegos de cartas y las peleas de gallos son los elementos principales que le dan sabor a la historia.

Gallo de Oro: de qué trata la serie

La trama del El Gallo de Oro, ambientada en los años 40 y que retrata la vida rural después de la Revolución Mexicana sigue los pasos de Bernarda Cutiño, una cantante de ferias conocida como ‘La Caponera’, que tiene el don de traer suerte a la persona que ella elija.

El azar y el destino hace que su camino se cruce con la vida de Dionisio Pinzón (personaje interpretado por José Ron) un tímido pregonero aficionado a las peleas de gallos. A partir de este momento, la suerte les jugará a su favor sorteando los obstáculos que se les presenten.

Qué actores participan en El Gallo de Oro

Otros actores del reparto son: José Ron como Dionisio Pinzón y Plutarco Haza como Lorenzo Benavides; Alejandro Ávila como Secundino, María Aura como Lucha Padilla, Adriana Williams como Justina, entre otros.

José Ron, su paso por las telenovelas

José Ron Vázquez, el encargado de dar vida al personaje de Dionisio Pinzón en El Gallo de Oro, nación en Guadalajara, Jalisco y a temprana edad se trasladó a la Ciudad de México para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Además de su destacada actuación en televisión, José también ha incursionado en el cine con la película A la Mala junto Aislinn Derbez.

Su talento y carisma lo han consolidado como uno de los actores más reconocidos y queridos de las telenovelas en México.

Su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar diversos personajes lo han convertido en uno de los actores más solicitados en la industria del entretenimiento.

