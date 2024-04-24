¿Quién es La Caponera en El Gallo de Oro, la nueva serie en Univision protagonizada por Lucero?

En esta producción, El Gallo de Oro, Lucero interpreta a La Caponera, un personaje enigmático y fascinante que desempeña un papel crucial en la trama.

A medida que la serie se desarrolla, se revela la importancia de Bernarda Cutiño alias 'La Caponera' y su conexión con el protagonista, Dionisio Pinzón, interpretado por José Ron.

La Caponera es presentada como una hermosa y sensual mujer que se dedica a cantar en las ferias. Su encuentro con Dionisio Pinzón, un pregonero aficionado a las peleas de gallos marca un punto de inflexión en su vida.

A partir de ese momento, la suerte de Dionisio cambia drásticamente y él atribuye su éxito a La Caponera, considerándola su amuleto de la suerte.

La Caponera, es una mujer que anhela la libertad y la igualdad en un mundo dominado por hombres. A pesar de las restricciones impuestas por la sociedad, ella desafía las normas y busca su propio destino. Sin embargo, su papel como talismán de buena suerte la perseguirá hasta el final de sus días.

Lucero, su trayectoria

Lucero Hogaza León es una figura icónica en el mundo del entretenimiento mexicano y latinoamericano. Desde temprana edad, mostró un gran interés por la música y la actuación, recibiendo clases de canto y danza para nutrir su talento.

A los 10 años, se integró al programa Alegría de Medio Día y conquistó al público con su voz, carisma y talento. Esto marcó el inicio de su carrera en el mundo del espectáculo, compartiendo escenario con talentosos niños como Aleks Syntec, Usy Velasco, Carlos Espejel y Ginny Hoffman.

Poco después, el programa se transformó en Chiquilladas, un programa emblemático de los años ochenta que catapultó la carrera de Lucero y le permitió grabar su primer álbum titulado Te Prometo.

Gracias al apoyo de Raúl Velasco, Lucero se convirtió en la imagen central de programas internacionales como Juguemos a Cantar y América, esta es tu canción. En 1982, dio el salto a las telenovelas protagonizando Chispita, un melodrama infantil que fue un éxito en todo el mundo.

En el séptimo arte, Lucero también brilló con películas como Coqueta y Delincuente junto a Pedrito Fernández, y en 1985, protagonizó Fiebre de Amor junto a Luis Miguel.

En 1988, lanzó el álbum Lucerito, que la consolidó como una de las jóvenes más destacadas de la música mexicana.

En el ámbito de las telenovelas, Lucero protagonizó exitosas producciones como Cuando Llega el Amor, Los Parientes Pobres y Lazos de Amor bajo la producción de Carla Estrada.

En la música, fue conocida como 'La Novia de América' gracias al álbum 'Sólo pienso en ti', que vendió millones de copias a nivel mundial.

Lucero también ha destacado por su labor humanitaria al ser elegida por la Fundación Teletón como su imagen en 1997. En 2000, regresó al Festival de Viña del Mar y ganó la Gaviota de Plata. A lo largo de los años, continuó su carrera en la música y las telenovelas, obteniendo reconocimientos como el Premio Emmy en 2005 por su actuación en Alborada.

En 2010, Lucero se unió a La Voz México donde participó como coach, en 2016, protagonizó la telenovela Carinha de Anjo en Brasil, rompiendo récords de audiencia en el país.

Sin duda, la carrera de Lucero es una historia de éxito que abarca la música, la actuación y la televisión en México. A lo largo de cuatro décadas, se ha convertido en una de las figuras más queridas y respetadas en la industria del entretenimiento latinoamericano.

También puedes disfrutar de los capítulos de El Gallo de Oro por ViX.