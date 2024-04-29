Dónde, cuándo y de qué trata El Gallo de Oro, la nueva serie de Univision

La producción original El Gallo de Oro, estelarizada por Lucero y José Ron, llega alas pantallas de Univision este 8 de mayo a las 9P/8C. Este drama traslada a los espectadores al México de los años 40, ofreciendo una trama cargada de romance, intriga y mucha música mexicana.

¿Cuál es la trama de El Gallo de Oro?

La serie El Gallo de Oro, protagonizada por Lucero y José Ron, cuenta la historia de Dionisio Pinzón, un introvertido pregonero apasionado por las peleas de gallos.

Dionisio se cruza en el camino de Bernarda, una cantante de feria conocida como 'La Caponera', interpretada por Lucero. Este encuentro cambia radicalmente la vida de ambos personajes, dando lugar a un triángulo amoroso entre 'La Caponera', Lorenzo ( Plutarco Haza) y Dionisio ( José Ron), marcado por la ambición y la venganza.

Dónde se filmó El Gallo de Oro protagonizada por Lucero y José Ron

Los escenarios principales de El Gallo de Oro se sitúan en Hidalgo y San Luis Potosí, incluyendo una impactante y hermosa hacienda ubicada en el municipio hidalguense de Apan.

Quiénes son los personajes de El Gallo de Oro

El reparto de El Gallo de Oro incluye a reconocidos actores que dan vida a los personajes principales y secundarios.

Lucero interpreta a Bernarda Cutiño ‘La Caponera’, una mujer sensual y audaz que recorre los pueblos de México cantando en las ferias. Su búsqueda de libertad e igualdad choca con las normas de una sociedad dominada por hombres.

José Ron asume el papel de Dionisio Pinzón, el tímido pregonero del pueblo obsesionado con las peleas de gallos. Un giro del destino lo convierte en gallero y le ofrece la oportunidad de enfrentar su pasado, superar sus miedos y encontrar el amor.

Plutarco Haza interpreta a Lorenzo Benavides, un hombre seguro de sí mismo y encantador, pero a la vez ambicioso y perverso, que conquista a La Caponera para cambiar su destino.

Otros actores son Alejandro Ávila como Secundino, María Aura como Lucha Padilla, Adriana Williams como Justina, Alberto Estrella como Lucas Benavides, y Santiago Colores como Remigio, entre otros.

Quién produjo el El Gallo de Oro

El Gallo de Oro es una producción original de W Studios que marca el retorno de Lucero a la actuación después de casi una década.

La serie cuenta con un guion a cargo de Lina Uribe y Darío Vanegas, reconocidos por su trabajo en La Reina del Sur. La dirección está a cargo de Chava Cartas, con fotografía de Beto Casillas, y Patricio Wills y Carlos Bardasano como productores ejecutivos.

Dónde ver el El Gallo de Oro

El Gallo de Oro se transmitirá por Univision a partir del 8 de mayo de 2024 a las 9P /8C pero también puedes verla en la plataforma de ViX. Los seguidores de Lucero y José Ron podrán sumergirse en esta emocionante historia de amor y venganza cuando lo deseen.

Cuál es el significado simbólico de El Gallo de Oro

En la simbología cristiana, el gallo representa la resurrección, la luz y el retorno de Cristo en el Juicio Final. También simboliza la fe y la luz, triunfando sobre la oscuridad y el mal, además de ser un emblema de vigilancia, actividad, valor, abundancia y masculinidad.

Qué significa Caponera en El Gallo de Oro

La palabra caponera tiene diversos significados que nos llevan desde el ámbito de la avicultura hasta el simbolismo en la literatura y la cultura.

Según la Real Academia Española (RAE), una caponera es una jaula de madera en la que se colocan a los capones para cebarlos. En el contexto de las aves, un capón es un pollo castrado a una edad temprana para evitar cambios hormonales.

Sin embargo, más allá de su significado literal, en la novela El Gallo de Oro de Juan Rulfo, el término adquiere un sentido más profundo y simbólico.

En la historia de El Gallo de Oro, el personaje de La Caponera representa los estereotipos femeninos de la época y simboliza la búsqueda de libertad e independencia en un mundo dominado por hombres.

Su nombre sugiere la idea de la castración simbólica y la pérdida de libertad, haciendo referencia metafórica a la jaula de madera donde se colocan a los capones para cebarlos, la caponera.

Durante la trama, La Caponera enfrenta desafíos y situaciones difíciles en las que busca su emancipación y su libertad.

Quién escribió El Gallo de Oro

El Gallo de Oro es una novela escrita por el reconocido autor mexicano Juan Rulfo, considerado uno de los escritores más importantes del siglo XX no sólo en México sino también en América Latina.

Su obra se caracterizada por su estilo único y su profunda exploración de la condición humana y la cultura mexicana, características que le han valido un notable reconocimiento en la literatura mundial.

Rulfo destaca como escritor por su habilidad para entretejer historias detallas y por su lenguaje poético.

Además de El Gallo de Oro, Rulfo escribió otras famosas obras como Pedro Páramo y El Llano en llamas, novelas aclamadas por la crítica y que han influido en varias generaciones de escritores.

Cuántas películas hay de El Gallo de Oro

Además de la adaptación televisiva, El Gallo de Oro ha sido llevada al cine en dos ocasiones, recibiendo reconocimiento a nivel nacional e internacional.

La primera adaptación, dirigida por Roberto Gavaldón y estrenada en 1964, contó con un guion basado en la obra de Rulfo adaptado por Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Roberto Gavaldón.

El elenco de esta cinta incluyó a Ignacio López Tarso como Dionisio Pinzón, Lucha Villa como La Caponera y Narciso Busquets como Lorenzo Benavides.

La segunda versión cinematográfica, El Imperio de la Fortuna, dirigida por Arturo Ripstein y estrenada en 1986, fue filmada en Tlaxcala y contó con Ernesto Gómez Cruz como Dionisio Pinzón, Alejandro Parodi como Lorenzo Benavides y Blanca Guerra como ‘La Caponera’. La película recibió numerosos premios y reconocimientos.