El Gallo de Oro: 'La Caponera', Dionisio y Lorenzo en un encuentro mortal, así fue el gran final

La historia protagonizada por Lucero, José Ron y Plutarco Haza culminó con un episodio impactante donde las vidas de 'La Caponera', Dionisio Pinzón y Lorenzo Benavides quedaron definidas. En el capítulo final de El Gallo de Oro, los tres se vieron cara a cara nuevamente en un encuentro sorpresivo y estremecedor.

Te contamos a continuación los detalles del desenlace de la serie

La reconciliación de 'La Caponera' y Dionisio en El Gallo de Oro



El amor los unió, pero la maldad de Lorenzo Benavides germinó en ellos la desconfianza. Triste por el accidente que le arrebató la voz, 'La Caponera' no quería estar cerca de Dionisio. Por su parte, él estaba decidido a vender su hacienda para desprenderse de todo el mal que le trajo.

Al saber de sus intenciones de despojarse de lo que habían logrado con el fruto de los años, la cantante habló sinceramente con su esposo. Arrepentido por todo el daño que le hizo, el gallero le pidió perdón: "perdóneme por lo que le hice a su voz, por todo lo que le hice a su vida, perdóneme por todo".

Ella también liberó sus sentimientos y le aseguró que cometió errores. "Hasta cuando te odio no puedo dejar de amarte", sentenció Bernarda Cutiño para después fundirse en un apasionado beso con el gallero.

Dejados atrás los malentendidos y el rencor, 'La Caponera' le pidió no vender la hacienda y jugarse su destino nuevamente en las cartas con la certeza de que con su presencia les ganaría la partida a sus enemigos.

Lo que no imaginaban es que el mismísimo Lorenzo Benavides estaba manejando los hilos de su venganza.

El sacrificio de Jesús por 'La Pinzona' en El Gallo de Oro



Como un anzuelo para culminar su venganza, Lorenzo le ordenó a Jesús que llevara ante sus ojos a 'La Pinzona', la hija de 'La Caponera' y Dionisio. Sin embargo, un ataque de remordimiento se apoderó del joven y decidió enfrentar a su protector.

Sin medir las consecuencias trató de proteger a su amada, pero el villano no tuvo piedad de él ante su traición. Mientras 'La Pinzona' corría por el campo tratando de salvarse, Lorenzo le reprochó a Jesús su traición: "¿Después de tantos años de tenerte como arrimado así es como me pagas?".

Lamentablemente, 'La Pinzona' cayó entre las garras de Lorenzo para ser encerrada en un cuarto alejada de sus padres. Afortunadamente, Jesús pudo salvarla para después morir en medio del campo.

¿Qué pasó con 'La Caponera' en el final de El Gallo de Oro?



Reconciliado con 'La Caponera', Dionisio se presentó en el juego de cartas con los Arriaga para ponerle un alto a su rivalidad. Aconsejados por Lorenzo, los hermanos acordaron con el antiguo pregonero que el perdedor pondría a la venta todas sus pertenencias.

Seguro de que Bernarda Cutiño y el hacendado estaban separados, Sebastián y su hermano se quedaron sin palabras al verla presente en la partida, pues estaban al tanto de la fortuna que le brinda al hombre que la acompaña.

Y aunque ellos creían que todo era una fantasía con el inicio del juego comprobaron la suerte que le daba a Dionisio. Lamentablemente, la reunión tendría fatales consecuencias.

Separándose por un momento de la partida para buscar un trago, 'La Caponera' fue sorprendida por Lorenzo. "Sabía que tarde o temprano el tequila te iba a llevar a la muerte", fueron las palabras con las que el villano se presentó ante la cantante.

Mientras él le apuntaba con una pistola, 'La Caponera' no pudo ocultar su asombro al saber que no había muerto. Acercándose poco a poco a ella, Lorenzo terminó por encajarle un cuchillo, mientras Dionisio perdía la partida completa de su duelo.

Preocupado por su esposa, el gallero se apresuró a buscarla y presenció una desgarradora escena: 'La Caponera' reposaba en una silla sin vida. El corazón de Dionisio se quebró por completo mientras un profundo llanto emergió de su alma.

El duelo fatal de Dionisio y Lorenzo en El Gallo de Oro



Feliz por ver parte de su venganza cumplida, Lorenzo Benavides salió de entre las sombras para verse cara a cara con Dionisio Pinzón. El villano apuntó el arma contra su rival seguro de que aún temía ser tocado por otra persona.

"Qué lástima que no puedas meter las manos, que no puedas tocarme ni siquiera para defender tu vida", pronunció para después asegurarle que también había acabado con la vida de 'La Pinzona'.

En ese instante e hirviendo de rabia, Dionisio se arrojó sobre él para asfixiarlo con sus propias manos. Con su enemigo sin vida y con la certeza de que le había arrebatado todo lo que amaba, el gallero tomó una pistola para ponerle un alto a su existencia sin imaginar que su hija aún vivía.