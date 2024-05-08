TV SHOWS
El Gallo de Oro: Una historia de amor, venganza y suerte, hoy gran estreno por Univision

La serie, protagonizada por Lucero, José Ron y Plutarco Haza, promete cautivar a la audiencia con su intrigante trama, en donde la venganza y el amor son el principal motor. No te pierdas el estreno este 8 de mayo por Univision a las 9P /8C.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Video Tráiler: El gallo de oro

Tras el éxito de Mujer, la serie El Gallo de Oro ocupará el horario del prime time de Univision este 8 de mayo a las 9P / 8C. La serie, protagonizada por Lucero, José Ron y Plutarco Haza, promete cautivar a la audiencia con su intrigante trama, en donde la venganza y el amor son el principal motor.

¿De qué trata El Gallo de Oro, la serie protagonizada por Lucero?

El Gallo de Oro

El Gallo de Oro está ambientada en el México de la década de los años 40 y sigue la vida de Dionisio Pinzón (interpretado por José Ron), un tímido y humilde pregonero cuyo destino se entrelaza con el de Bernarda Cutiño, alias ‘La Caponera’ (interpretada por Lucero), una reconocida y famosa cantante de ferias.

Bernarda, guarda un secreto que la ha atormentado a ella y a su familia por generaciones, y es que las mujeres de su estirpe poseen la rara habilidad de otorgar suerte a cualquier hombre que esté a su lado, por lo que encontrar el amor verdadero se ha convertido en su maldición más cruel.

El encuentro fortuito entre ‘ La Caponera’ y Dionisio desencadena una serie de eventos que redefinirán sus destinos para siempre.

El Gallo de Oro además de explorar algunos elementos de la cultura popular mexicana, también ahonda en temas de amor, suerte y el poder de cómo las circunstancias pueden cambiar en un segundo.

En la serie podrás disfrutar de cómo eran los palenques y las partidas de cartas en esa época así como una descripción detallada de la vida rural mexicana, impregnada de tradición, encanto y mucha música.

La producción de El Gallo de Oro es una adaptación de la novela corte del aclamado escritor mexicano Juan Rulfo, la serie está producida por W Studios, Patricio Wills y Carlos Bardasano.

Esta serie promete conquistar la pantalla chica, así que prepárate para sumergirte en el mundo de El Gallo de Oro, donde el azar y el amor juegan un papel importante que sólo la suerte puede cambiar para siempre. ¡No te pierdas el gran estreno hoy en Univision a las 9p /8C !


