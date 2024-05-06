Lucero y su exitoso camino por las telenovelas antes de la serie El Gallo de Oro

Video Lucero es una diva de las telenovelas, recuerda su trayectoria

Lucero, quien tras un largo tiempo fuera de la pantalla chica, regresa a las telenovelas con una nueva producción El Gallo de Oro, en donde actuará al lado de José Ron y Plutarco Haza, es una de las artistas más exitosas y queridas del mundo del espectáculo latinoamericano. A lo largo de poco más de cuatro décadas de carrera artística, se ha destacado tanto como actriz, cantante y como conductora en numerosas producciones discográficas, telenovelas y shows de televisión.

Aunque Lucero ha destacado en esas áreas una de las más importantes es su trayectoria como actriz de telenovelas, trabajos que le han abierto la puerta a otros continentes.

Como actriz ha realizado notables sus papeles que con el paso del tiempo han sido memorables y se han quedado guardados en el corazón de sus fans.

Lucero hizo su debut en televisión cuando apenas tenía 10 años de edad, su primera oportunidad fue en el programa Alegría de Melodía; pero fue hasta su participación en Chiquilladas donde conquistó el interés del público, gracias a su belleza y carisma frente a las cámaras.

Chispita: su comienzo en las telenovelas



Chispita fue una telenovela mexicana que se transmitió en 1982 y que marcó el comienzo de la carrera actoral de Lucero, quien protagonizó la historia cuando tenía apenas 13 años de edad.

Esta novela de corte infantil fue producida por Valentín Pimstein y contó con las participaciones de Lucerito, Usi Velasco, Angélica Aragón y Enrique Lizalde.

El éxito de Chispita traspasó frontera, no sólo fue un hit en México sino en gran parte de Latinoamérica y Europa, historia que posicionó a Lucero como una gran estrella.

La historia narra la historia de Isabel Chispita (interpretada por Lucero), una niña que fue separada de su madre tras un accidente cuando esta perdió la memoria.

Tras vivir en un orfanato Chispita es adoptada por Don Alejandro (Enrique Lizalde), un viudo empresario, con la idea de que la pequeña sea la compañera de juegos de su hija Lili . Chispita vivirá uno y mil pesares bajo el techo de la mansión de la Mora pues tendrá que sortear las maldades que Lili e Irene, la institutriz le harán.

Gracias a este papel Lucero, triunfó en los TVyNovelas de 1983 como Mejor Actriz Infantil y se convirtió en la primera niña actriz en ganar la misma categoría en los premios 'El Heraldo de México'.

Después de su éxito con Chispita, Lucero incursionó en la pantalla grande en donde también dejó una huella imborrable con sus memorables personajes, la actriz y cantante actuó al lado de dos de las estrellas juveniles más importantes de la época, Pedro Fernández en Coqueta y Delincuente filmadas en 1983 y 84 respectivamente, y con Luis Miguel con quien protagonizó Fiebre de amor en 1985.

Cuando Llega el Amor, el primer protagónico de Lucero



Tras su éxito en cine, Lucero regresó a las telenovelas por la puerta grande con su primer protagónico juvenil en 1990 con la telenovela producida por Carla Estrada, Cuando Llega el Amor.

Con esta producción, Lucero se apuntó otra victoria en su carrera como actriz aquí interpretó a Isabel, quien se enamora del personaje en manos de Omar Fierro.

La telenovela, que contó con las actuaciones de Nailea Norvind, Guillermo García Cantú, Miguel Pizarro, Juan Carlos Casasola y la primera actriz Susana Alexander, fue otro rotundo éxito que consolidó a Lucero como una de las actrices más queridas del público telenovelero.

Los Parientes Pobres, el regreso triunfal



Tras casi cuatro años de ausencia en el mundo de las telenovelas, Lucero vuelve a hacer mancuerna con la productora Carla Estrada en Los Parientes Pobres, una de las novelas más emblemáticas de la también cantante.

Este melodrama cuenta la historia de Margarita que vive en un pueblo cercano a la Ciudad de México llamado San Gabriel. Margarita vive con su familia: sus padres Ramiro y María Inés, y sus hermanos Juliana, Silverio y Luisito. Su vida acomodada se desmorona cuando su padre queda en la ruina a causa de sutío Evaristo.

Todo empeora cuando su padre Ramiro enferma gravemente y no puede pagar su tratamiento, antes de morir, le hace prometer a Margarita que sacará a la familia de la pobreza sin perder su orgullo y dignidad.

Lazos de Amor: un triple desafío actoral



Uno de los papeles más desafiantes y memorables de Lucero fue en la telenovela Lazos de Amor en 1995.

En esta producción, nuevamente bajo la batuta de Carla Estrada, interpretó a las trillizas María Guadalupe, María Fernanda y María Paula Rivas Iturbe.

Aquí, Lucero demostró su talento actoral al dar vida a tres personajes diferentes con personalidades únicas.

La telenovela fue un gran éxito y consagró a Lucero como una actriz versátil y talentosa. Aquí, estuvo acompañada por grandes actores como Otto Sirgo, Juan Manuel Bernal, Marga López, Silvia Derbez y Guillermo Murray.

La historia se centra en tres hermanas trillizas: María Guadalupe, María Fernanda y María Paula. Un día, mientras viajan con sus padres a la casa de campo de la familia, una discusión causa que el padre pierda el control del auto y se volque por una barranca. María Guadalupe cae al río, pero es rescatada por Ana.

Por otro lado, la abuela de las hermanas, Mercedes Iturbe, viaja al pueblo para reconocer los cuerpos de su hija y yerno, y se entera de la desaparición de María Guadalupe.

Años más tarde, la búsqueda de María Guadalupe se convierte en el objetivo principal de Mercedes, mientras que otros intentan ocultarla y evitar el tan anhelado encuentro.



La fórmula Lucero / Carla Estrada vuelve a repetirse, en esta ocasión con Mi Destino Eres tú. La trama está protagonizada por Lucero y Jorge Salinas, y cuenta con la participación de destacados actores como Jaime Camil, Susana Zabaleta, Julio Alemán y Natalia Streignard en los roles antagónicos, además de una participación especial de Mauricio Islas.

La historia gira en torno a Andrea San Vicente, interpretada por Lucero, una joven abogada que vive con sus tíos, Zulema ( Sylvia Pasquel) y Anselmo ( Héctor Ortega), su hermana Gina ( Sherlyn), y su prima Magda ( Andrea Torre).

Desde pequeñas, Zulema les ha hecho creer a sus sobrinas que sus padres murieron en un accidente, por lo que las dos viven bajo su cuidado. Sin embargo, Zulema siempre ha sido fría y desagradable con ellas, recordándoles constantemente que deben estar agradecidas por la crianza y educación que han recibido.

La telenovela recibió el reconocimiento en los Premios TVyNovelas del año 2001, donde Lucero fue galardonada como Mejor Actriz Protagónica. Este premio fue otro testimonio del talento y el éxito que la novela logró durante su emisión.

Su destacada actuación en Alborada le valió un premio Emmy Latino



En 2005, Lucero recibiría uno de los premios más cotizados, un Emmy Latino gracias a su destacada actuación en la novela de época Alborada, producción de Carla Estrada.

La producción que se sitúa en los años del dominio español en México y hace referencia a hechos históricos importantes como la Santa Inquisición estuvo protagonizada por Lucero y Fernando Colunga, y contó con Daniela Romo, Luis Roberto Guzmán como antagonistas.

En la novela narra Lucero da vida a María Hipólita Díaz, quien, bajo acuerdos, se casa con un hombre con el que no puede consumar su matrimonio. La suegra de la huérfana la atormenta, acusándola de ser hija ilegítima. Mediante una serie de engaños, Doña Adelaida de Guzmán logra que un fugitivo de la justicia embarace a su nuera con el fin de reclamar una herencia.

Gracias a este papel, Lucero ganó un premio Emmy Latino en 2006 en la categoría de Mejor actriz protagónica.

Mañana Es Para Siempre: su primer antagónico



Tras hacer cinco telenovelas consecutivas bajo la producción de Carla Estrada, Lucero decide cambiar la fórmula y trabajar con el productor Nicandro Díaz en una telenovela que marcó un antes y un después en la carrera de Lucero.

Esta participación fue el debut de la cantante como antagonista en Mañana Es Para Siempre, Lucero con el papel de Bárbara Greco dejó de lado los personajes de mujer dulce y buena para convertirse en la mala de la historia.

Este personaje tomó mucha relevancia en su trayectoria pues no sólo se alejó de los protagónicos a los que estaba acostumbrada a realizar, sino que interpretó a una mujer sin escrúpulos y sin valores que logró conquistar a la audiencia que la convirtió en una de las villanas icónicas de las telenovelas.

Protagonizada por Silvia Navarro y Fernando Colunga, con las participaciones antagónicas de Lucero, Sergio Sendel y Rogelio Guerra, Mañana Es Para Siempre cuenta la historia de la complicada historia romántica entre Fernanda (Silvia Navarro) y Eduardo (Fernando Colunga). Estos dos jóvenes han crecido juntos y han mantenido una conexión marcada por un amor puro y leal, a pesar de las marcadas diferencias sociales que los separan.

Sin embargo, la alegría de la familia Elizalde se ve rápidamente eclipsada por la presencia de Artemio Bravo (Rogelio Guerra), quien alberga un profundo y amargo resentimiento hacia Gonzalo. Para alcanzar este objetivo, recurre a Rebeca Sánchez (Lucero), una joven sin escrúpulos que se introduce en la empresa de Gonzalo bajo la identidad de Bárbara Greco.

Soy tu Dueña: un éxito rotundo



En 2010, Lucero actuó por tercera ocasión al lado de Fernando Colunga en Soy tu Dueña y trabajó por segunda ocasión consecutiva en una producción bajo la supervisión de Nicandro Díaz.

La novela tuvo gran aceptación y resultó un éxito rotundo convirtiéndose en una de las telenovelas con más aceptación de los últimos años en la televisión mexicana.

Aunque Lucero fue la protagonista su papel difería a los anteriores, esta ocasión dio vida a una mujer fuerte y decidida que lucha por su libertad y su amor.

El drama se centra en Valentina, heredera de una gran fortuna de sus difuntos padres, vive con su tía Isabel y su prima en medio de una dinámica tensa. Ivana, su prima, siente envidia y celos de ella, creyendo que merece todo lo que Valentina posee.

Su vida da un giro cuando su prometido, Alonso, se une a Ivana en un complot para apropiarse de su fortuna. Apesar de que Alonso abandona el plan al darse cuenta de su amor por Valentina, la deja plantada en el altar el día de la boda. A partir de ese momento, Valentina pasa de ser una persona amable y justa para convertirse en una mujer fría y autoritaria, jurando no volver a enamorarse.

Por Ella Soy Eva: su última participación en las telenovelas mexicanas



En 2012, después de dos años de ausencia de las telenovelas, Lucero regresó a los melodramas con Por Ella soy Eva producción de Rosy Ocampo.

Lucero compartió protagónico con Jaime Camil, con quién ya había trabajado en Mi Destino Eres Tú.

Esta producción, Lucero demostró que también posee un talento cómico, y gracias a él recibió elogios por su actuación.

La historia comienza con Juan Carlos Caballero, interpretado por Jaime Camil, un hombre encantador y seductor, que trabaja como vicepresidente operativo en Grupo Imperio. En ese mismo conglomerado, Helena Moreno, interpretada por Lucero, desempeña el papel de subgerente en un pequeño hotel.

Helena ha concebido un innovador proyecto ecoturístico en playa Majahua y busca el respaldo de Grupo Imperio. Sin embargo, Juan Carlos desestima el proyecto sin siquiera revisarlo, debido a su habitual desprecio por las habilidades y la inteligencia de las mujeres.

Con ayuda de Mimí De la Rosa (Patricia Navidad) crea a Eva María León Jaramillo Vda. de Zuloaga una simpática mujercilla la cual hará toda clase de locuras con tal de estar cerca de Helena y poderle demostrar a ella y a todo el mundo su inocencia.

La trayectoria de Lucero en las telenovelas ha sido reconocida con numerosos premios y reconocimientos. Ha ganado premios TVyNovelas en varias ocasiones, incluyendo Mejor Actriz Infantil, Mejor Actriz Joven y Mejor Actriz Protagónica. También ha sido galardonada con Premios Eres, Premios Bravo y Premios Emmy Latinos, entre otros.

Sin duda, su paso por la televisión es impresionante y ha dejado una huella imborrable en el medio artístico.