Qué canciones canta Lucero en la nueva serie de Univision

El Gallo de Oro, le dio la oportunidad a Lucero de demostrar su talento tanto en la actuación como en el canto.

Lucero le da vida a 'La Caponera', una cantante de feria con un talento innato para la música ranchera. A través de este personaje, la actriz y cantante demuestra su versatilidad actoral y vocal, y se sumerge en un papel que combina nostalgia, pasión y determinación.

PUBLICIDAD

‘La Caponera’ se convierte en el hilo conductor de la historia, llevando al espectador a través de un viaje lleno de emociones y conflictos.

La música ranchera: Un género emblemático de México

La música ranchera es un género icónico de la cultura mexicana, con raíces profundas en las tradiciones y la identidad nacional. Su origen se remonta a los ranchos, donde se interpretaba inicialmente como una forma de expresión de la vida rural. Con el tiempo, la música ranchera se convirtió en un símbolo de la herencia mexicana, definiendo las tradiciones culturales y el espíritu nostálgico de un pasado rústico y romántico.

Una de las características destacadas de El Gallo de Oro es la interpretación musical de Lucero. A lo largo de la serie, Lucero nos deleita con su voz única y cantando una selección de canciones clásicas del repertorio ranchero.

Estas canciones, se hicieron famosas en las voces de íconos de la música ranchera como José Alfredo Jiménez, Lucha Villa, Miguel Aceves Mejía, entre otros y cobran nueva vida en la interpretación de Lucero.

Canciones emblemáticas interpretadas por Lucero en El Gallo de Oro

A continuación, presentamos la lista de temas interpretados por Lucero en la serie El Gallo de Oro:





La jardinera

Yo soy feliz (tema interpretado al lado de la actriz María Aura, quien da vida a Lucha Padilla)

Si nos dejan

Vamonos

La Caponera

Paloma Querida

Hay unos ojos

Cuando Vivas conmigo (tema interpretado por Plutarco Haza)

La Cigarra

La Tequilera (tema interpretado por María Aura)

Toro Relajo

El Gavilancillo

No Volveré

El último Trago

PUBLICIDAD

El impacto de la música en la serie

La música desempeña un papel fundamental en El Gallo de Oro, enriqueciendo cada escena y reforzando las emociones de los personajes. A través de las canciones interpretadas por Lucero, la serie nos sumerge en el imaginario mexicano, transportándonos a un mundo lleno de tradiciones y folclore.

La música ranchera se convierte en una herramienta narrativa, que nos ayuda a comprender mejor los conflictos y las motivaciones de los personajes.

Sin duda, El Gallo de Oro ha sido una oportunidad única para Lucero, quien ha demostrado su talento como actriz y cantante en esta serie. Su interpretación de la música ranchera captura la esencia del género y seguramente conquistará el corazón del público.

A través de estas canciones emblemáticas, Lucero transportará a la audiencia a un mundo lleno de pasión y nostalgia.

Trama, personajes y todo lo que debes saber sobre

El Gallo de Oro

La serie está ambientada en el México de los años 40 y fue grabada en localidades de Hidalgo y San Luis Potosí.

El Gallo de Oro, novela protagonizada por Lucero, retratará ese México que todavía se sacudía la convulsión de la revolución mexicana y sorteaba la pobreza y los cambios que ésta trajo.

El Gallo de Oro narra la historia de Dionisio Pinzón, interpretado por José Ron, un tímido pregonero que cambia su vida al encontrarse con Bernarda, conocida como 'La Caponera' y encarnada por Lucero. Este encuentro marcará un antes y un después en la vida de ambos personajes.

PUBLICIDAD

Esta historia también retrata el triángulo de amor entre La Caponera, Lorenzo y Dionisio en un relato en el que la ambición y la venganza estarán presentes en todo momento.