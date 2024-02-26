El Amor No Tiene Receta, la nueva novela de Juan Osorio, se estrena esta noche por Univision

Video El amor no tiene receta - Trailer

El reconocido productor de televisión Juan Osorio regresa a la pantalla chica con su más reciente telenovela, El Amor No Tiene Receta, que se hoy 26 de febrero a las 10P / 9C por Univision.

Luego de su éxito con la novela El Amor Invencible, el productor regresa con una emocionante historia, protagonizada por Claudia Martin y Daniel Elbittar, que promete cautivar a la audiencia con sus intensas tramas y personajes entrañables.

PUBLICIDAD

¿De qué trata El Amor No Tiene Receta, la novela protagonizada por Claudia Martin y Daniel Elbittar?

La trama de El Amor No Tiene Receta gira en torno a Paz, interpretada por Claudia Martin, una mujer que sufrió el robo de su bebé recién nacida hace seis años.

A pesar de los años de búsqueda, Paz no ha logrado encontrar a su hija, y su exesposo, quien está tras las rejas, sigue siendo su peor pesadilla.

A raíz de circunstancias inesperadas, Paz acepta trabajar en la casa de Esteban, un viudo con tres hijos. A medida que se desarrolla la historia, Paz se da cuenta de que tiene una oportunidad para ser madre nuevamente y volver a amar. Sin embargo, el camino hacia la felicidad estará lleno de obstáculos y revelaciones sorprendentes.



El amor no tiene receta es un melodrama familiar que aborda situaciones intensas y conmovedoras. La historia sigue a dos familias con realidades muy diferentes: una familia adinerada, pero sin una figura materna presente, y otra familia de escasos recursos cuyo sueño es encontrar a la hija más pequeña.

En medio de esta lucha por sobrevivir dignamente, se entrelazan situaciones intrigantes, reveladoras y simpáticas.

¿Quiénes son los actores de El Amor No Tiene Receta?

El Amor No Tiene Receta cuenta con un su talentoso elenco, además de Claudia Martin y Daniel Elbittar en los papeles protagónicos, la telenovela contará con la participación de reconocidos actores como Azela Robinson, Altair Jarabo, Beatriz Moreno y Nicola Porcella, conocido por ser uno de los finalistas del reality show La Casa de los Famosos México.

PUBLICIDAD

"El amor no tiene receta" es una novela que no te puedes perder. Su emotiva historia y sus personajes entrañables promete cautivar a la audiencia y convertirse en uno de los éxitos del año.