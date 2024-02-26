El Amor No Tiene Receta se estrenó por Univision: Paz sufre el robo de su hija, mientras la esposa de Esteban muere

El Amor No Tiene Receta se estrenó por Univision, la producción de Juan Osorio explorará las historias entrelazadas de Paz (Claudia Martin), Ginebra (Altair Jarabo), y Esteban (Daniel Elbittar), quienes enfrentan desafíos y tragedias que pondrán a prueba su destino y determinación.

El primer capítulo de esta apasionante e intensa novela estuvo lleno de emociones desde la muerte de la hija de Ginebra, hasta el robo inesperado de la hija de Paz, sin mencionar la repentina y sospechosa partida de Berenice, la esposa de Esteban.

Paz corre a Fermín de casa

La historia comienza con Paz, una mujer embarazada que se encuentra en las últimas semanas de gestación. Junto a su hermana, vende tacos de canasta en la calle. A pesar de las dificultades económicas, Paz se niega a descansar, ya que prometió a Dios que haría todo lo posible para brindarle una vida mejor a su hija. Esta determinación muestra el amor incondicional de una madre y su deseo de superar cualquier obstáculo.

Mientras tanto, Ginebra está dando a luz en su casa, sin embargo, los doctores le informan que su hija ha nacido muerta. Ginebra, en estado de shock, suplica a los médicos que hagan todo lo posible para revivirla.

De vuelta en casa, Paz descubre que su esposo, Fermín, ha comprado muebles nuevos a pesar de las deudas que enfrentan. Esta situación desencadena una discusión en la que Paz es golpeada por Fermín. Con valentía, decide echar a su esposo de la casa.

Por otro lado, Mauro, hermano de Ginebra, le asegura que el doctor y la partera guardarán el secreto de la muerte de la pequeña. Ginebra le exige que consiga una bebé pronto para hacerla pasar por su hija antes de que su esposo regrese de viaje.

Esteban descubre el cuerpo sin vida de Berenice

Mientras tanto, Esteban disfruta de unas vacaciones en la playa junto a su esposa Berenice y sus hijos. Su felicidad se ve eclipsada cuando descubre a su esposa tirada en el baño. A pesar de sus intentos por salvarla, Berenice ya había muerto.

Durante el baby shower de Paz, los hombres a quienes Fermín les debe dinero irrumpen en la celebración con armas en mano. La situación se vuelve caótica, y Paz resulta gravemente lesionada y es llevada de urgencia al hospital, donde tanto ella como su hijo luchan por sus vidas.

Fermín vende a la hija que tuvo con Paz

Mauro se encuentra con Fermín y le ofrece una gran cantidad de dinero a cambio de vender a su hija. A pesar de sus dudas, Fermín acepta el trato debido a las deudas y las amenazas que enfrenta.

Paz recibe la noticia desgarradora de que su hija ha desaparecido del hospital.

Al mismo tiempo, Mauro regresa a casa de Ginebra con la bebé en brazos, mientras Paz se enfrenta a la angustia de la desaparición de su hija.