“Toño (Mauri) es un luchador incansable”: Dr. Juan da detalles del trasplante doble de pulmón que recibió

Este jueves, 17 de diciembre, Karla Martínez conversó con el Dr. Juan Rivera , sobre el largo proceso que el actor mexicano ha vivido a causa de esta terrible enfermedad, que ha cobrado la vida de 1.65 millones de personas alrededor del mundo. En el caso de Mauri, el experto en salud de Despierta América confirmó que "por efecto del coronavirus, los pulmones, realmente, ya estaban demasiado fibróticos, o sea, no funcionaban de manera adecuada" y eso llevó al doble trasplante.

Durante la entrevista que Toño Mauri, de 56 años, concedió meses atrás en nuestro show contando que él y su familia habían dado positivo a coronavirus, el actor se mostraba preocupado, pero también optimista de poder recuperarse y explicaba los síntomas: "Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentía mal, muy débil, pensé que era una gripa, porque nos hemos cuidado muchísimo". Su esposa Carla Alemán y sus dos hijos Carla y Antonio Mauri Alemán se recuperaron, sin embargo, él siguió presentando complicaciones, por lo que estuvo hospitalizado en Miami alrededor de cinco meses.