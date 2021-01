Lorenzo Méndez cancela un evento vía Twitter tras la denuncia de su excuñada, Jenicka López

La joven, de 24 años, no estaba de acuerdo en que su excuñado formara parte de una entrega de comida y juguetes en Pico Rivera, California, con motivo del Día de Reyes Magos, junto a los hermanos de la fallecida cantante. Jenicka calificó ese acto como una falta de “fidelidad”. “La sangre es más gruesa que el agua, pero no en mi familia”, expuso en Instagram.

“Yo no me quiero meter en problemas de matrimonio (Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez). Amo a mi sobrina, no tengo nada en contra de Lorenzo Méndez, no sé lo que sucedió en el matrimonio y la verdad que ya ni quiero saber. Los bendigo a los dos, pero l a verdad me da hasta tristeza y un poco de pena de que él tuvo que cancelar”, señaló Rosie Rivera al cuestionarla sobre el altercado en la red social.