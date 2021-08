"Mucho malestar": Toño Mauri da detalles sobre su salud tras ser diagnosticado con dos bacterias

“Cuando tomas inmunodepresores y bajan tanto tus defensas, te vuelvas más inmune a este tipo de bacterias… En mi caso, pesqué un par de bacterias; una de ellas, me explicaron los doctores, la tenemos desde que nacemos y hay veces que nunca se manifiesta. Desde antes del trasplante, esta bacteria ya la tenía y la he ido controlando, pero había una que no dábamos con ella. Me daba fiebre, una diarrea muy fuerte, mucho malestar”.