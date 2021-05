Toño Mauri regresa a México tras haber estado al borde de la muerte y lo reciben con globos

Las muestras de cariño de amigos y familiares no se hicieron esperar, como la de su hija Carla, quien se casó el 8 de mayo en Miami y que Toño la llevó caminando al altar : "Te amo", escribió la joven cantante y agregó algunos corazones rojos.

Toño pasó ocho meses hospitalizado, después de ser ingresado en junio de 2020. "Pensé que iba a ir al hospital y que ese mismo día regresaba a mi casa", dijo el actor a Despierta América en febrero sobre el día que lo internaron, "pero cuál fue mi sorpresa, que no fue así. El virus atacó directamente mis pulmones , los dañó muchísimo, entonces ya no podía respirar".

" Lo primero en que pensé fue en mis hijos, en Carla y en mi familia. Y le dije al doctor que no importara lo que tuviera que hacer. De ahí no me acuerdo de nada, hasta que desperté del coma", relató el histrión, quien fue sometido a un trasplante doble de pulmón.