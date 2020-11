Michelle Galván reacciona al arresto del hombre que acosó a su hermana Scarlett: "No nos dimos por vencidas"

Una charla con Karla Martínez en la que a través de una videollamada, Scarlett Galván explicó cómo comenzó todo y por qué sintió que su seguridad estaba en peligro: "Ya tiene mucho tiempo, no es de un mes para atrás, no es de un año para atrás, tiene muchísimo tiempo. De alguna manera este individuo ha tratado de hostigarme a lo largo del tiempo, de intimidarme. Lo he bloqueado infinidad de veces. Recibí mensajes la semana pasada de familiares, de amigos, de personas que me conocen e incluso no me conocen, alertándome de esta situación, de que tenga cuidado, de que incluso ellos también temían por mi vida".