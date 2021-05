Mayeli Alonso comparte la lección que le dejó "alzar la voz" y ser detenida en un aeropuerto de México

Tras casi una semana del incidente captado en video y que ella misma hizo público en las redes sociales, Mayeli aceptó ante nuestras cámaras que ya no está tan segura de si grabar y compartir el momento en el que discute con el personal de la aerolínea fue la mejor decisión. Sin embargo, aseguró tener la conciencia tranquila al actuar conforme a lo que pensaba y creyó que era la manera de hacer valer su punto de vista.

Además, señaló que aprendió a alzar la voz por ella y por las demás personas que supuestamente en ese momento vio que también estaban pasando injusticias. Asimismo, mencionó que dejó sus miedos al no callar lo que para ella estaba mal. “Todo mundo como ciudadanos tenemos una responsabilidad y mientras tú te portes bien […] en el país en el que está residiendo no tiene que haber ningún problema”.

Durante la entrevista, la ex de Lupillo Rivera mencionó que normalmente esa no es la aerolínea por la que viaja de México a Estados Unidos, aunque por la urgencia de regresar a su casa en Los Ángeles tuvo que tomar ese vuelo. En la conferencia de prensa a la que convocó el pasado viernes 14 de mayo para hablar más del tema no confirmó que ha sido vetada por Volaris por los inconvenientes ocasionados.