“El secreto mejor guardado”: Francisca mostró el símbolo de su boda con Francesco que nadie notó en un año

La conductora destacó que había un rastro claro de este gran acontecimiento que sus compañeros del show no notaron: un brazalete, el cual fue el símbolo con el que sellaron su amor en su boda a la orilla del mar. “No nos intercambiamos anillos, en esa ocasión, porque iba a ser en la celebración que teníamos preparada, la celebración de la iglesia que nos falta, entonces nos compartimos este brazalete. Tiene nuestras iniciales y, ustedes son poco observadores porque lo he usado todo el año y nunca me han preguntado, aquí cuando le das la vuelta tiene la fecha y dice ‘I got your six’, que es como cubro tus espaldas”, explicó.