“Era un coquetazo”: Andrea Legarreta reacciona así al romance de María Conchita Alonso con Erik Rubín

Además, María Conchita Alonso contó que realmente no se enamoró profundamente de Erik y reveló que en el fugaz romance que tuvo con él no hubo problemas debido a los 14 años de diferencia que hay entre los dos: “El número para mí no tiene nada que ver. Para mí tiene que ver con la mente, el espíritu y el corazón. Hay jóvenes de 20 años que se comportan de 50, y hay hombres de 50 que se comportan de 20. No tiene nada que ver el numerito”.