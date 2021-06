Demanda de divorcio de Chiquis y Lorenzo Méndez llegará a la corte

“Tenemos entendido que el señor Méndez ha dicho ante los medios de comunicación que las partes habían buscado reconciliarse, lo que es absolutamente falso. No ha habido ningún intento de reconciliación. Mi cliente, desde que comenzó el caso ha dicho que no hay ninguna posibilidad o intención de reconciliación y ha continuado en esa decisión todo el tiempo, así que no sé cuál es la intención de retrasar este caso por parte del abogado del señor Lorenzo Méndez”.