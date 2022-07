Lorenzo Méndez habla de los supuestos óvulos congelados de Chiquis y su intimidad de casados

Luego de su divorcio mediático de Chiquis Rivera, Lorenzo Méndez se sinceró sobre su más reciente canción que dicen dedicó a su exesposa. Además, el cantante contó si piensa tener una nueva relación, y aclaró varias cosas, entre ellas sobre los supuestos óvulos que habría congelado su ex.

El cantante del regional mexicano habló ante las cámaras sobre la polémica que creó su nuevo tema musical ‘Mala Suerte’ el cual confesó tener algunas indirectas para su exesposa luego de terminar finalmente el proceso de divorcio que duró dos años, más del tiempo del que ambos estuvieron casados:

“No lo voy a negar. Creo que es obvio, una de las letras ahí es dedicada para ella. Con todo respeto, yo creo que cuando se hace con arte y con clase, así deben de ser las cosas”, expresó.

Cargando Video... “Lo tuyo fue puras mentiras”: Lorenzo Méndez causa revuelo por supuestas indirectas a Chiquis



Aunque cuando anunciaron su matrimonio y tuvieron una boda de ensueño la pareja lucía feliz, ese amor terminó por varias situaciones que dieron paso al final de su relación. Lorenzo se sinceró sobre si aún sigue enamorado de la hija de Jenni Rivera a pesar de todo lo que han pasado y se han dicho, y aprovechó para hablar sobre sus deseos para la intérprete de ‘Abeja Reina’:

“Para nada. Yo creo que de enamorado no… Le deseo siempre lo mejor. Yo soy una persona que no le desea el mal a nadie aunque a veces pasen unas cositas por ahí, pero para nada, no le deseo nada a nadie porque yo creo que todo eso se regresa a uno por el karma”, señaló.



Mucho dio de qué hablar el libro de Chiquis nombrado ‘Invencible’, en el que la cantante habla sobre diversas situaciones en su vida personal, entre ellas el capítulo amoroso que vivió con Lorenzo Méndez, y en el que supuestamente también se refirió a l a vida íntima que llevaba al lado del cantante diciendo que “tenía que complacerse a sí misma” cuando estaba casada con él:

“Yo no he leído el libro. Yo siempre he dicho en las entrevistas que la forma en que pasó, es una forma de falta de respeto de parte de una relación que fue real, de mi parte, y yo creo que no se hacen así las cosas, pero así se maneja ese tipo de familia, y así es como se conoce, y se le respeta. Cada quien vende su changarro como puede”, dijo el artista.

Cargando Video... Esta es la razón por la que el divorcio de Chiquis y Lorenzo Méndez tardó casi 2 años en oficializarse



Lorenzo Méndez aprovechó para desmentir el hecho de que supuestamente él no quería firmar el divorcio, y aclaró que lo hizo hace dos años cuando se dio a conocer por primera vez: “ No es cierto nada de eso… Yo me di cuenta por los medios que ya estaba divorciado”. Además, el intérprete y exintegrante de La Original Banda El Limón, dijo estar “enfocado en lo mío” al cuestionarlo sobre si piensa comenzar una nueva relación o tener hijos: “Tengo mucho trabajo que hacer porque estoy comenzando realmente mi carrera como solista”.

Sobre que Chiquis Rivera quería congelar sus óvulos para cuando estuviera lista para ser madre, el cantante compartió si él acompañó a la hija de ‘La Diva de la Banda’ para hacerlo, además de revelar sí él hizo lo mismo con sus espermatozoides:

“No quisimos tener embriones porque se me hizo mucha ciencia, pero yo respeto la decisión de cada quien. Los óvulos sí se congelaron, yo creo que al último”, expresó.

Chiquis Rivera reacciona a la nueva canción de Lorenzo Méndez

Debido a la polémica que su exesposo creó con su nueva canción, Chiquis Rivera fue cuestionada al respecto, pues el fragmento que Lorenzo Méndez compartió con sus seguidores tenía una letra que inmediatamente los fans tomaron como referencia a la relación que alguna vez mantuvo con la cantante.

A punto de subir a su camioneta y partir, Chiquis dio una corta y contundente respuesta sobre si este hecho le causaba molestia: “No, para nada. Una persona feliz no se fija en cositas”, respondió sonriente.

Cargando Video... Chiquis aclara si le molesta que Lorenzo Méndez le dedique "con todo respeto" su nueva canción



Hace unas semanas, durante la grabación de su nuevo video musical en Mazatlán, Sinaloa en México, la hija de ‘La Diva de la Banda’ habló en entrevista con Despierta América sobre cómo se siente tras su divorcio en donde dijo que no se arrepentía de esa decisión ni de haberse enamorado de él, además de señalar que “ ya cerramos ese capítulo en mi vida, y la verdad me siento muy bien, contenta, muy feliz”.

Chiquis y Lorenzo Méndez se casaron el 29 de junio de 2019 en Los Ángeles, California; sin embargo, el 17 de septiembre de 2020, unos meses después de haber cumplido un año de casada, la hija de Jenni Rivera anunció que su relación con el cantante había concluido, pero la demanda de divorcio se hizo oficial en octubre del mismo año. Y de acuerdo con Los Ángeles Times, desde el pasado 13 de junio de este año, Chiquis Rivera quedó oficialmente divorciada de su ahora exesposo.