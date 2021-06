Viuda de Xavier Ortiz confiesa que sintió miedo porque su hijo le dijo que veía a su padre

“Hasta que un día, revisando sus cuadernos por lo de las tareas en línea, me encontré una cartita en la que decía que se quería ir con su papá, que ya no quería seguir viviendo, y me asusté muchísimo.”, comentó Carissa, quien llamó a la psicóloga de su hijo para notificarle lo que había ocurrido y quien le recomendó que lo llevara con una psiquiatra infantil.