C.D.I. tendrá capítulos especiales: Fecha de estreno, qué casos abordarán y más

En enero de 2025, Borja Voces se convirtió en la imagen de la investigación del ‘true crime’. Esto, debido a que fungió como el presentador de C.D.I.: Código de Investigación, un programa dedicado a explorar a profundidad las historias de crímenes que conmocionaron a la sociedad.

Su enfoque empático y entretenido, así como la participación de diversos expertos y la exposición de las pruebas de primera mano, fueron algunos de los elementos con los que se ganó el respeto y preferencia de la audiencia. Ahora, el programa regresa con cuatro capítulos especiales.

C.D.I.: Código de Investigación, Archivos Abiertos estrena episodios especiales

Tras el éxito de la temporada 1, C.D.I.: Código de Investigación vuelve con cuatro capítulos más. Se trata de episodios especiales en los que se retoma el formato ya conocido, pero cabe aclarar que no se trata de una segunda temporada.

En los nuevos episodios se abordarán los casos de Paulette Gebara, Caylee Marie Anthony, Daisy Delao y El Asesino del Zodiaco, que corresponden a dos desapariciones de menores, un feminicidio y un asesino serial, respectivamente.

Tal como en la primera temporada, se presentarán pruebas contundentes en cada episodio y diversos expertos en la materia charlarán con Borja para explicar lo que ocurrió en cada historia.

Borja Voces vuelve con capítulos especiales de C.D.I. Código de Investigación. Imagen TelevisaUnivision.

¿De qué tratan los capítulos especiales de C.D.I.: Código de Investigación, Archivos Abiertos?

El caso de Paulette Gebara estremeció a todo México en 2010, pues se trató de una niña de 4 años que presuntamente desapareció de su habitación. Pese a que las autoridades y periodistas estuvieron en dicho lugar en los días posteriores y nadie notó nada extraño, su cuerpo fue encontrado envuelto en el edredón de su cama.

El caso Caylee's Law es el de una pequeña de 2 años llamada Caylee Marie Anthony, cuya madre fue acusada de desaparecerla y, posteriormente, asesinarla.

El de Daisy Delao es el caso viral de una joven de 19 años que fue hallada acuchillada por su exnovio, Victor Sosa.

El asesino del Zodiaco fue un hombre que, entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, acabó con la vida de al menos cinco personas en el norte del estado de California (Estados Unidos). Además, aterrorizó a la población enviando cartas codificadas a los medios, en las que amenazaba con matanzas o atentados.

¿Cuándo salen los capítulos especiales de C.D.I.: Código de Investigación, Archivos Abiertos?

El primero de los cuatro episodios especiales de C.D.I.: Código de Investigación, Archivos Abiertos se estrena el 7 de septiembre a las 9P/8C. A partir de esa fecha, saldrá uno nuevo cada domingo de septiembre.

Borja Voces vuelve como conductor de C.D.I. Código de Investigación con 4 capítulos especiales. Imagen TelevisaUnivision.

¿Dónde ver los capítulos especiales de C.D.I.?