C.D.I., Código de Investigación: cuándo y a qué hora finaliza la primera temporada del show de Univision

El jueves 13 de marzo a las 10P/9C será el final de la primera temporada de C.D.I. Código de Investigación , el show de Univision dedicado al ‘true crime’ que rápidamente se ganó el interés del público.

Con la conducción de Borja Voces , durante cada episodio se presentaron investigaciones a fondo, análisis de expertos, testimonios y tecnología de vanguardia para acercar a los espectadores a la verdad. Gracias a un equipo integrado por reconocidos expertos: criminólogos, psicólogos, oficiales, abogados y especialistas forenses, se ofrecieron perspectivas únicas y se descubrieron verdades ocultas.

C.D.I. Código de Investigación: ¿qué habrá en la semana final de la primera temporada?



Para cerrar con broche de oro se presentarán casos impactantes que han conmocionado al público, incluyendo el famosos caso de los hermanos Menéndez. Aquí te detallamos el día y la hora en qué podrás ver cada caso.

Lunes 10 de marzo: Caso Jodi Arias

Entérate de la historia del brutal asesinato de Travis Alexander a manos de su exnovia Jodi Arias.

Martes 11 de marzo: Caso Angelina Rodríguez

Angelina Rodríguez envenenó a su esposo José Francisco ‘Frank’ Rodríguez tras varios intentos fallidos, pero también se analizará su probable participación en la muerte de su hija.

Miércoles 12 de marzo: Caso Asunta Basterra

Uno de los casos más mediáticos y controvertidos en los últimos años en España es el asesinato de Asunta Basterra en 2013, generando un intenso debate sobre la implicación de sus padres y las circunstancias del crimen.

Jueves 13 de marzo: Caso Hermanos Menéndez

C.D.I. revisará el caso, uno de los más controversiales de la década de 1990. El juicio a los hermanos Menéndez por el asesinato de sus padres en 1989 capturó la atención del mundo, generando un intenso debate sobre la violencia familiar, el abuso y la legítima defensa.

C.D.I. Código de Investigación: ¿qué casos se presentaron en la primera temporada?



Desde el 14 de enero, fecha del estreno de Código de Investigación, Borja Voces y el panel de expertos han logrado la atención del público con casos impactantes.

Algunos de ellos fueron el de Madeleine McCann , la pequeña de tres años que desapareció en plenas vacaciones familiares en Portugal. Otro caso es el de la conocida como ‘la viuda negra’, Berenice Alanís quien terminó con la vida de su esposo y los hijos de éste, por un tema de la herencia.

El caso de Christopher Watts , el hombre que acabó con su esposa embarazada y sus hijas pequeñas Bella y Celeste, fue uno de los casos más recientes y que volvió a causar interés por el público.