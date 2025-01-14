C.D.I.: Código de Investigación estrena esta noche a las 10P/9C por Univision

Este martes 14 de enero a las 10P/9C será el estreno de C.D.I, Código de Investigación , la primera producción original dedicada al true crime, la cual se transmitirá en vivo de lunes a viernes por Univision.

El objetivo es traer contenido actual y emocionante al público de este horario y Borja Voces será el encargado de explorar las historias de crímenes más cautivadoras e impactantes con investigaciones a fondo, análisis de expertos, testimonios y más. Cada historia será tratada con un enfoque empático y entretenido.

¿De qué trata C.D.I. Código de Investigación?



Borja Voces estará acompañado en vivo por un equipo de expertos en diversos campos como criminólogos, profesionales en la salud mental, oficiales, forenses, etc, quienes guiarán a los televidentes a través de casos complejos, ofreciendo perspectivas únicas y descubriendo verdades ocultas.

Crímenes pasados y de la actualidad cuyos protagonistas hayan sido personas de origen hispano, serán examinados en C.D.I. y ofrecerá actualizaciones en vivo y entrevistas exclusivas con actores clave. Así que si te gusta saber más sobre las mentes criminales y los casos más sorprendentes, entonces Código de Investigación es para ti.

El primer caso que C.D.I. desmenuzará a fondo esta noche será el de Marlene Ochoa, la joven embarazada de 19 años que vivía en Chicago y fue víctima de un cruel homicido a manos de otra mujer que la llevo a su domicilo a base de engaños.