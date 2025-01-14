TV SHOWS
TV SHOWS
codigo de investigacion
Código de Investigación

C.D.I.: Código de Investigación estrena esta noche a las 10P/9C por Univision

El horario estelar de Univision será ocupado por un nuevo programa dedicado al 'true crimen', el cual será conducido por Borja Voces. Enteráte de qué trata y cuál será el primer caso que analizará a fondo.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Univision picture
Por:Univision

Este martes 14 de enero a las 10P/9C será el estreno de C.D.I, Código de Investigación, la primera producción original dedicada al true crime, la cual se transmitirá en vivo de lunes a viernes por Univision.

PUBLICIDAD

Más sobre Código de Investigación

C.D.I. Archivos Abiertos hizo una recreación exacta del cuarto donde desapareció Paulette Gebara
3 mins

C.D.I. Archivos Abiertos hizo una recreación exacta del cuarto donde desapareció Paulette Gebara

Código de Investigación
C.D.I. regresa con cuatro capítulos especiales: Estos son los casos que los expertos abordarán
2 mins

C.D.I. regresa con cuatro capítulos especiales: Estos son los casos que los expertos abordarán

Código de Investigación
C.D.I. Código de Investigación: Archivos Abiertos con Borja Voces este domingo
3:42

C.D.I. Código de Investigación: Archivos Abiertos con Borja Voces este domingo

Código de Investigación
Los casos que C.D.I. mostrará en sus 4 episodios especiales: La muerte de Paulette Gebara es uno
3 mins

Los casos que C.D.I. mostrará en sus 4 episodios especiales: La muerte de Paulette Gebara es uno

Código de Investigación
C.D.I. tendrá capítulos especiales: Fecha de estreno, qué casos abordarán y más
2 mins

C.D.I. tendrá capítulos especiales: Fecha de estreno, qué casos abordarán y más

Código de Investigación
C.D.I. Archivos Abiertos: Fecha de estreno
0:30

C.D.I. Archivos Abiertos: Fecha de estreno

Código de Investigación
Los hermanos Menéndez: motivación, nuevas evidencias y posible liberación
11:32

Los hermanos Menéndez: motivación, nuevas evidencias y posible liberación

Código de Investigación
Caso Asunta Basterra: incógnitas y mentiras alrededor de los padres
11:51

Caso Asunta Basterra: incógnitas y mentiras alrededor de los padres

Código de Investigación
Caso Frank Rodríguez: un plan macabro motivado por la ambición desmedida
11:46

Caso Frank Rodríguez: un plan macabro motivado por la ambición desmedida

Código de Investigación
El caso de Jodi Arias: una atracción obsesiva que acabó en horror
10:14

El caso de Jodi Arias: una atracción obsesiva que acabó en horror

Código de Investigación

El objetivo es traer contenido actual y emocionante al público de este horario y Borja Voces será el encargado de explorar las historias de crímenes más cautivadoras e impactantes con investigaciones a fondo, análisis de expertos, testimonios y más. Cada historia será tratada con un enfoque empático y entretenido.

¿De qué trata C.D.I. Código de Investigación?


Borja Voces estará acompañado en vivo por un equipo de expertos en diversos campos como criminólogos, profesionales en la salud mental, oficiales, forenses, etc, quienes guiarán a los televidentes a través de casos complejos, ofreciendo perspectivas únicas y descubriendo verdades ocultas.

Crímenes pasados y de la actualidad cuyos protagonistas hayan sido personas de origen hispano, serán examinados en C.D.I. y ofrecerá actualizaciones en vivo y entrevistas exclusivas con actores clave. Así que si te gusta saber más sobre las mentes criminales y los casos más sorprendentes, entonces Código de Investigación es para ti.

El primer caso que C.D.I. desmenuzará a fondo esta noche será el de Marlene Ochoa, la joven embarazada de 19 años que vivía en Chicago y fue víctima de un cruel homicido a manos de otra mujer que la llevo a su domicilo a base de engaños.

Recuerda que Código de Investigación con Borja Voces será el nuevo show de la noche de Univision, de lunes a viernes a las 10P/9C.

Relacionados:
Código de InvestigaciónBorja Voces

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD