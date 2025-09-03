Los casos que C.D.I. mostrará en sus 4 episodios especiales: La muerte de Paulette Gebara es uno

A inicios del 2025 se estrenó C.D.I. Código de Investigación, el primer programa de ‘true crime’ en Univision. Presentado por Borja Voces, cada episodio explora a profundidad un crimen que conmocionó a la sociedad y autoridades por igual.

Los casos que veremos en C.D.I. Código de Investigación, Archivos Abiertos

Después de una exitosa primera temporada, el programa regresa a partir del 7 de septiembre con cuatro episodios especiales, titulados Archivos Abiertos. Dstos son los casos que se explorarán en cada uno.

El caso Caylee's Law se abordará en los capítulos especiales de C.D.I. Código de Investigación, Archivos Abiertos

Caylee Marie Anthony era una nena de 2 años que desapareció en 2008 en Orlando, Florida. Su madre tardó 31 días en levantar el reporte de la desaparición y mintió en su testimonio a la policía. Por si fuera poco, se encontraron los restos de la pequeña a unos metros de su casa. Por lo anterior, la fiscalía la acusó de homicidio en primer grado.

Sin embargo, la evidencia usada en el juicio fue mayormente circunstancial, por lo que el jurado la absolvió de los cargos. Esta sentencia generó tan controversia e indignación entre la sociedad que impulsó la Ley Caylee.

La desaparición de Paulette Gebara se abordará en los capítulos especiales de C.D.I. Código de Investigación, Archivos Abiertos

En marzo de 2010, la desaparición de Paulette Gebara, una niña de 4 años, conmocionó a todo México. Presuntamente, la pequeña desapareció de su recámara sin dejar rastro alguno. Durante 9 días, policías, perros entrenados y hasta periodistas se volcaron en su búsqueda, empezando por su propia habitación y hogar.

Sorprendentemente, nadie se dio cuenta de que murió 'accidentalmente' y su cuerpo estaba envuelto en el edredón de su propia cama.

Varios elementos del caso no hicieron sentido y se quedaron sin resolver, lo que generó gran indignación entre la población mexicana. ¿Será que en C.D.I. Código de Investigación, Archivos Abiertos finalmente se resuelva este caso?

El caso de Paulette Gebara será abordado en C.D.I. Código de Investigación, Archivos Abiertos Imagen Getty Images

La historia de El Asesino del Zodiaco se abordará en los capítulos especiales de C.D.I. Código de Investigación, Archivos Abiertos

Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, un hombre que se hacía llamar ‘Zodiac’ (Asesino del Zodiaco) aterrorizó a la población del norte del estado de California (Estados Unidos).

Este criminal le arrebtó la vida a por lo menos cinco personas, aunque él mismo aseguraba que sus víctimas ascendían a 37. Además, enviaba cartas escritas en código a los medios, en las que amenazaba con matanzas o ataques con bombas.

Retrato hablado del 'Asesino del Zodiaco' elaborado por la Policía de San Francisco en 1969. Imagen Getty Images

El caso de Daisy De'Lao se abordará en los capítulos especiales de C.D.I. Código de Investigación, Archivos Abiertos

Daisy De'Lao era una joven de 19 años que en febrero de 2021 fue hallada acuchillada en Compton, California. El asesinato estuvo a punto de quedar impune, pero, gracias a que se viralizó en TikTok, las autoridades dieron con el culpable: Victor Sosa, el exnovio de la joven, quien ya cumple con su sentencia en la cárcel.

¿Cuándo y a qué hora se estrenan los capítulos especiales de C.D.I. Código de Investigación, Archivos Abiertos?

C.D.I. Código de Investigación, Archivos Abiertos se estrena el 7 de septiembre a las 9P/8C por Univision. Cada domingo, en el horario indicado, saldrá un nuevo capítulo de esta edición especial.

Vale la pena señalar que se desconoce en qué orden saldrán los episodios, así que no te pierdas ni uno de ellos.

Si te pierdes la transmisión de C.D.I. Código de Investigación, Archivos Abiertos o quieres volver a analizar los intrigantes casos, podrás volver a ver los capítulos a través de ViX.