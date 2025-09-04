C.D.I. regresa con cuatro capítulos especiales: Estos son los casos que los expertos abordarán

Prepárate para sumergirte nuevamente en los misterios más impactantes. Después del gran éxito de su primera temporada, C.D.I.: Código de Investigación vuelve a la pantalla con capítulos especiales que te mantendrán al filo de tu asiento.

¿C.D.I.: Código de Investigación estrena una segunda temporada?

Cabe aclarar que C.D.I.: Código de Investigación, Archivos Abiertos no es la segunda temporada del show, más bien se trata de cuatro episodios especiales con casos que en su momento conmocionaron a la sociedad.

Y si bien no es una temporada 2, los capítulos sí retoman el estilo de C.D.I. que conquistó a miles de espectadores: investigación profunda, testimonios reveladores y casos que marcaron la historia.

Borja Voces vuelve como conductor de C.D.I. Código de Investigación con 4 capítulos especiales. Imagen TelevisaUnivision.

¿Dónde y cuándo puedo ver C.D.I.: Código de Investigación, Archivos Especiales?

Los cuatro capítulos especiales del programa estarán disponibles a través de la señal de Univision, a partir del domingo 7 de septiembre a las 9P/8C. Cada semana se transmitirá un episodio nuevo.

Así que ya sabes: septiembre será el mes perfecto para ponerte al día con C.D.I.: Código de Investigación, Archivos Abiertos y dejarte atrapar por sus historias.

¿De qué casos hablarán los expertos en C.D.I.: Código de Investigación, Archivos Abiertos?

Por supuesto, en Archivos Especiales Borja Voces también está de vuelta para conversar con expertos y desentrañar los detalles detrás de cuatro casos estremecedores:

Paulette Gebara: La desaparición de una niña de 4 años que impactó a México en 2010, con un desenlace tan inesperado como inquietante.

Caylee Marie Anthony: Una historia que sacudió a EE.UU. y dio origen a la ley Caylee’s Law, tras la trágica muerte de una pequeña de solo 2 años.

Daisy Delao: El caso viral de una joven de 19 años que fue víctima de feminicidio. El crimen generó una ola de indignación no sólo entre sus conocidos, muchas personas se sumaron al reclamo de justicia.

El Asesino del Zodiaco: Uno de los asesinos seriales más enigmáticos de la historia estadounidense, que sembró el terror en California con sus mensajes cifrados y crímenes sin resolver.