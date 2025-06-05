Participa en La Lana del Golazo y gana hasta $1,000 en premios diarios

Llega La Lana del Golazo, un concurso donde cada día podrías llevarte hasta $1,000 dólares en tarjetas de regalo.

¿Cómo participar?

Muy fácil. Sintoniza El Bueno, La Mala y El Feo en tu estación local afiliada entre semana (lunes a viernes) desde el 5 de junio hasta el 25 de julio de 2025. Cuando los locutores anuncien que las líneas están abiertas, llama inmediatamente y sé el primer, segundo o tercer participante en entrar al aire. Luego, responde correctamente una serie de preguntas:





Primera pregunta: gana $250

Segunda pregunta: suma otros $250

Tercera pregunta: ¡completa los $1,000 con $500 más!

¿Quiénes pueden participar?

Residentes legales de EE. UU. (excepto Florida, Nueva York y Rhode Island), mayores de 21 años, que no hayan ganado en otra promoción de Univision en los últimos 90 días.

Recuerda: solo hay un ganador por día, y el concurso no está activo durante los fines de semana.

Consulta las reglas oficiales acá

¡Escucha, llama y gana con La Lana del Golazo!