Gana con Las Petacas de El Bueno La Mala y El Feo

Consigue la oportunidad de ganar muchos premios.

¡Regresan Las Petacas con premios espectaculares!¡Prepárate para jugar y ganar con El Bueno, La Mala y El Feo! Desde el 14 de abril hasta el 23 de mayo de 2025, vuelve nuestro famoso concurso Las Petacas, donde puedes llevarte desde $250 hasta $1,000 en tarjetas de regalo... o incluso un lápiz.

¿Cómo participar?
Solo tienes que escuchar El Show de El Bueno, La Mala y El Feo de lunes a viernes y estar muy pendiente cuando se abran las líneas. Si eres la llamada número uno, dos o tres, tendrás la oportunidad de escoger una “petaca” misteriosa o llevarte $250 en efectivo.

¿Te atreves a descubrir qué hay en la petaca?
¡La suerte puede estar de tu lado!

Recuerda:
No necesitas comprar nada para participar. Solo pueden participar personas mayores de 21 años, residentes legales de EE. UU. (excepto Florida, Nueva York y Rhode Island) y que no hayan ganado otro concurso de la estación en los últimos 90 días.

Conoce las reglas oficiales acá

¡Sintoniza, llama y gana con Las Petacas!

