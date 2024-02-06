Descargar App
el bueno, la mala y el feo

Gana un TV con LaLola, ViX y El Bueno La Mala y El Feo

Ha llegado el momento de poner a prueba tus conocimientos sobre tu serie favorita de ViX y ganar premios increíbles con el emocionante concurso La Lola.

Univision

Sintoniza El Bueno, La Mala y El Feo en tu estación de radio favorita, durante el horario de transmisión del programa. Dos veces por semana, de lunes a viernes, durante el período de promoción, los locutores del show discutirá los episodios actuales de LaLola-ViX que se están transmitiendo y formulará una pregunta de trivia sobre los mismos.

¿Cómo puedes participar? Es fácil. Escucha atentamente cuando los conductores del show anuncien la señal para llamar a la línea telefónica designada para el concurso con la respuesta correcta a la pregunta de trivia sobre LaLola-ViX. ¡Si tu llamada es respondida, tendrás la oportunidad de responder la pregunta de trivia!

¿Cuál es el premio en juego? ¡Un televisor inteligente Vizio de 50 pulgadas! ¡Dos afortunados ganadores serán seleccionados semanalmente durante todo el período de promoción!

Recuerda que para ser elegible para ganar, debes proporcionar toda la información solicitada, incluyendo tu nombre completo, dirección de correo electrónico,

Conoce acá las reglas completas

