el bueno, la mala y el feo

¡Participa en “Mochila con las Mochilas”!

¡Prepárate para tener tu oportunidad de ganar!

Del 7 de agosto al 19 de septiembre de 2025, de lunes a viernes durante El Bueno, La Mala y El Feo, tendrás la oportunidad de ganar increíbles premios. El concurso está abierto a residentes legales de Estados Unidos (excepto Florida, Nueva York y Rhode Island) mayores de 21 años, que no hayan ganado otra promoción de Univision en los últimos 30 días.

¿Cómo participar?
Escucha el show en vivo y mantente atento a la señal para llamar. Si tu llamada es respondida, tendrás que contestar correctamente hasta tres preguntas. Con la primera respuesta correcta ganarás una mochila de El Bueno La Mala y El Feo; si decides seguir, podrás apostar tu premio para intentar ganar una tarjeta de regalo de $250 y, si aciertas la tercera pregunta, te llevarás, además un premio electrónico (iPad, laptop o smart glasses).

Reglas clave a tener en cuenta
Solo se permite una participación por persona durante todo el concurso y un máximo de tres premios por participante. Si fallas en la tercera pregunta, conservarás únicamente la mochila. Los premios no son transferibles ni canjeables por efectivo. Consulta las reglas oficiales y todos los detalles acá