Gana El Paquete Mágico de El Bueno, La Mala y El Feo
¡Gana unas vacaciones mágicas con El Bueno, La Mala y El Feo!
¿Te imaginas llevarte a tu familia a Walt Disney World en Orlando? Pues este septiembre, El Bueno, La Mala y El Feo tienen listo para ti El Paquete Mágico… ¡y puede ser tuyo!
Así de fácil participas:
- Del 8 al 11 de septiembre, escucha nuestro show en vivo.
- Anota bien la Palabra Mágica del Día que digamos al aire.
- El viernes 12 de septiembre, cuando escuches la señal para llamar, marca de inmediato.
- Si eres el primer oyente en darnos la frase completa con todas las palabras correctas… ¡te llevas el premio!
¿Y qué ganas? Un paquete de vacaciones para ti y hasta 4 acompañantes que incluye: Vuelos de ida y vuelta
Hotel por 4 días y 3 noches
Entradas a los parques temáticos
Transporte terrestre entre aeropuerto, hotel y parques
Un premio valorado en más de $7,000 dólares y con fecha para usar hasta septiembre de 2026.
Requisitos importantes: Tienes que ser residente legal de EE.UU. o DC (excepto FL, HI, NY y RI), tener 21 años o más, y no haber ganado otro concurso con nosotros en los últimos 60 días.
Consulta las reglas completas acá