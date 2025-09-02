Gana El Paquete Mágico de El Bueno, La Mala y El Feo

¿Te imaginas llevarte a tu familia a Walt Disney World en Orlando? Pues este septiembre, El Bueno, La Mala y El Feo tienen listo para ti El Paquete Mágico… ¡y puede ser tuyo!

Así de fácil participas:

Del 8 al 11 de septiembre , escucha nuestro show en vivo.

, escucha nuestro show en vivo. Anota bien la Palabra Mágica del Día que digamos al aire.

que digamos al aire. El viernes 12 de septiembre , cuando escuches la señal para llamar, marca de inmediato.

, cuando escuches la señal para llamar, marca de inmediato. Si eres el primer oyente en darnos la frase completa con todas las palabras correctas… ¡te llevas el premio!

¿Y qué ganas? Un paquete de vacaciones para ti y hasta 4 acompañantes que incluye: Vuelos de ida y vuelta

Hotel por 4 días y 3 noches

Entradas a los parques temáticos

Transporte terrestre entre aeropuerto, hotel y parques

Un premio valorado en más de $7,000 dólares y con fecha para usar hasta septiembre de 2026.

Requisitos importantes: Tienes que ser residente legal de EE.UU. o DC (excepto FL, HI, NY y RI), tener 21 años o más, y no haber ganado otro concurso con nosotros en los últimos 60 días.