El Bueno, La Mala y El Feo Fest 2025 llega con Carín León, La Fiera de Ojinaga, Clave Especial y más

El evento reunirá a algunos de los artistas más queridos del momento en un solo escenario, comenzando con tres pesos pesados: Carín León , La Fiera de Ojinaga, y Clave Especial .

El BMF Fest es más que un concierto: es una celebración de la música, la cultura y la comunidad que cada año reúne a miles de fans en un ambiente de pura fiesta. Y este 2025, Houston será el epicentro de esa energía.