MaPat habló de la supuesta rivalidad entre Ariadne Díaz y Grettell Valdez

'Tenías que ser tú' es la nueva telenovela de la productora MaPat, la cual inició grabaciones hace unos días en la Ciudad de México. Sin embargo, ya comenzaron los rumores sobre supuestas rivalidades entre el elenco.

La revista 'TVNotas' publicó que las protagonistas de la historia, Ariadne Díaz y Grettell Valdez, no tienen buena relación, lo que hace difícil la convivencia en el foro.





La productora de la telenovela desmintió la información: "Entre ellas hasta el día de hoy hay una buena relación, de hecho andan muy de amigas y eso me agrada. Ellas trabajaron juntas en la obra del productor Omar Suárez, ‘Las Arpías’, no sé si tuvieron fricciones ahí, pero la telenovela las ha unido, es por eso que me siento tranquila de tener en mi equipo a estas mujeres maravillosas", dijo para el 'Diario Basta!'.

Además dejó claro que ninguna ha mostrado actitudes negativas: "Las dos son muy profesionales, hasta el día de hoy no ha sucedido ningún conflicto y ni sucederá, porque las dos son muy inteligentes, nadie está obligado a que todo mundo te caiga bien, pero sí a ser un buen compañero y profesional", agregó para el periódico mexicano.



Andrés Palacios será el galán que enemistará a Ariadne Díaz y Grettell Valdez dentro de la telenovela, quienes también estarán acompañadas en el elenco por Chantal Andere, Arturo Peniche, Sachi Tamashiro, Polo Morín, Raquel garza, María Marcela, Aldo Guerra, Ricardo Fastlicht, Rossana Nájera, Agustín Arana, entre otros.

'Tenías que ser tú' estará conformada por 92 capítulos que contarán la historia de 'Marissa' ( Ariadne Díaz), una muchacha que se enamora de un hombre que la deja embarazada y por eso decide irse a la gran ciudad con su prima para buscar mejores condiciones de vida.