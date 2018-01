Los millennials hispanos buscan sus noticias en internet y rompen con la hegemonía de la TV

"No, no, no, no, no", escribió la artista mexicanaen uno de las denuncias más detalladas sobre los presuntos abusos que el productor de cine Harvey Weinstein perpetró entre actrices en Hollywood. 2017 ha sido el año en quepara explicar cómo han sufrido acoso y abuso sexual en el lugar de trabajo , especialmente por parte de hombres en el poder. La actriz latina, en un artículo en The New York Times , llamó al productor su "mostruo" y dijo que debió darle muchos 'noes' mientras trabajaron juntos en la producción de la película 'Frida'. "'No' a ducharme con él. 'No' a dejar que me vea ducharme. 'No' a dejar que me dé un masaje. 'No' a dejar que un amigo suyo desnudo me dé un masaje. 'No' a permitirle que él me haga sexo oral. 'No' a estar desnuda con otra mujer".