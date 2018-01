Gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey declaran estado de emergencia por el intenso ciclón invernal

Las autoridades piden a la gente no salir de sus residencias. Las operaciones de los aeropuertos JFK y LaGuardia han sido suspendidas y el transporte público es limitado.

Los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey declararon estados de emergencia en sus jurisdicciones este jueves debido al intenso ciclón invernal que está azotando con fuertes vientos y nevadas a la región.

En una conferencia de prensa, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró un estado de emergencia en la ciudad de Nueva York, el condado de Westchester y Long Island debido a las pobres condiciones del tiempo.

Cuomo dijo las condiciones en las carreteras de las zonas antes mencionadas son terribles y que "esto no es una tormenta normal. Si no tiene que estar en la carretera, no lo esté".

"Nueva York no es ajena a condiciones invernales severas y esta vez estamos enfrentando a dos sistemas a la vez", explicó el Gobernador, uno por el norte del estado y otro por la costa atlántica.



Las mayores nevadas, de hasta un pie, se esperan en Long Island, y acumulaciones de hasta seis pulgadas o más en la ciudad de Nueva York y en el condado de Nassau.

En el resto del estado se esperan precipitaciones de hasta ocho pulgadas.

En Nueva Jersey, el gobernador Chris Christie declaró el estado de emergencia en los estados de Cape May, Atlantic, Ocean y Monmouth, y ordenó el cierre de todas las oficinas gubernamentales.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió este jueves por la mañana una alerta de fuertes nevadas para Long Island y afirmó que el ciclón dejaría precipitaciones de nieve de "una a dos pulgadas por hora, posiblemente hasta tres por hora".

Las nevadas continuarán hasta el fin de semana y luego darán paso a temperaturas extremadamente bajas con sensaciones térmicas de entre -15F y -25F en la región que incluye a Nueva Jersey y Connecticut por lo menos hasta el sábado.



Las clases en las escuelas públicas de la ciudad están suspendidas y cientos de vuelos fueron cancelados en los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark.

El JFK cesó operaciones este jueves debido "debido a los fuertes vientos y a las condiciones de ventisca".

El aeropuerto de LaGuardia canceló el 90 por ciento de sus vuelos, o más de 330 vuelos, y el de Newark el 70 por ciento de sus vuelos, más de 470 vuelos, según la página de rastreo de vuelos FlightAware.com.

En total más de 4,000 vuelos han sido cancelados en todo EEUU este jueves, según la página.

Los aeropuertos pidieron a los pasajeros llamar a sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos antes de ir al terminal.

Transporte limitado

El Subway está funcionando de forma limitada y se suspendieron los servicios expreso.

Los autobuses utilizarán llantas especiales y cadenas para evitar problemas con la nieve y durante el día se podrían anunciar más cambios al sistema de transporte público.

El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, pidió a los ciudadanos a no salir a la calle y mantenerse refugiados en sus residencias.

"Esperamos de 4 a 6 pulgadas pero podrían ser tanto como de 9 a 12", dijo el alcalde. "Estas condiciones son muy difíciles para moverse así que si no tiene que estar en la carretera no lo haga", agregó.

Las autoridades advirtieron del peligro de hipotermia y congelación a las personas que se expongan durante tiempo prolongado a los elementos.



También se esperan cortes de electricidad, retrasos en el transporte y ventiscas -tormentas de nieve con vientos de 35 mph o más-.

“La tormenta en la costa este se moverá y se intensificará rápidamente. Es posible que haya vientos huracanados y marejada ciclónica intensa a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra”, dijo el director del NWS, Louis Uccellini.

De Blasio agregó que "todo el mundo debe tomar estas condiciones del tiempo muy en serio".

La ciudad también activó el Código Azul para que los ciudadanos puedan buscar refugio en edificios de la ciudad de Nueva York.

Se les pide a los residentes que si ven alguien en riesgo, particularmente personas indigentes llamen al 311 y los reporten.