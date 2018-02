Las pistas sobre el asesinato de un hispano en Queens, crimen que podrían estar relacionado con la MS-13

QUEENS, Nueva York. - La policía analiza algunas evidencias, contactos telefónicos y videos para dar con los responsables del asesinato de Óscar Antonio Blanco Hernández, un salvadoreño de 20 años, residente de Elizabeth, Nueva Jersey.

El joven murió luego de recibir tres disparos en la ingle y en la cabeza el pasado viernes en la calle 160 en Jamaica Hills, Queens.

La principal pista del crimen es este video de cámaras de seguridad, en el cual se observa a tres personas caminar, entre ellos a la víctima. Minutos después, solo se ve a dos individuos caminando rápidamente.



Otras de las pistas sobre el crimen son unos mensajes de texto que envió a su padre a las 5:30 de la tarde. Dichos escritos dan cuenta de la posible rutina diaria del joven y de su plan para ese día.

"Me dijo: 'papá, no estoy en casa, llego al rato'. Pensé que era raro; él no me dice eso, no me trata así", cuenta Óscar Blanco, padre de la víctima.

El crimen, ocurrido a las 6:31 de la tarde, podría estar relacionado con la pandilla MS-13, según las investigaciones.





Robert Boyce, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, dijo que "aparentemente esta muerte está relacionada con pandillas y decimos esto porque tenemos evidencia de que podría estar conectado con otro crimen de otra pandilla".

El padre del joven salvadoreño lamentó el asesinato. "Se vino huyendo de allá para caer acá", dijo.

"Para mi familia esto es un problema a futuro porque me imagino que son pandillas", agregó.

El joven había llegado desde El Salvador en noviembre y trabajaba con su padre pintando en Long Island.