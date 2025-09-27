La semana en video: padres arrestados por ICE en el cumpleaños de su hijo y DHS compara redadas con capturas de Pokémon

Video Inmigrantes esposados de pies y manos tratando de huir: nuevos videos del tiroteo en centro de ICE

El momento en el que pasajeros se bajan de un avión por la incertidumbre sobre las nuevas tarifas de visas en Estados Unidos fue una de las historias que mayor interés atrajo en nuestra audiencia durante los pasados siete días.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1. Pasajeros bajan de un avión a punto de despegar de San Francisco al enterarse de la tarifa a visas H-1B

El anuncio del gobierno de Donald Trump de una nueva tarifa a la visa para trabajadores especializados causó pánico y confusión entre los pasajeros de este vuelo, ya que inicialmente no quedó claro si aplicaría para titulares actuales de la visa o solo a los nuevos solicitantes.

Video Pasajeros bajan de un avión a punto de despegar de San Francisco al enterarse de la tarifa a visas H-1B

2. Padres son arrestados por agentes de ICE durante el cumpleaños de su hijo

En video quedó grabado el momento en que agentes de ICE en Illinois cuestionan a la hermana del cumpleañero de 10 años y le preguntan sobre el estatus migratorio de los miembros de la familia. La agencia confirmó que los padres van a continuar detenidos. El hijo mayor fue liberado.

Video Padres son arrestados por agentes de ICE durante la celebración del cumpleaños de su hijo

3. Indignación y polémica por video de DHS que compara las redadas con capturas de Pokémon

Un video del Departamento de Seguridad Nacional titulado "Hay que atraparlos a todos" muestra escenas de redadas migratorias acompañadas de música de la famosa serie animada Pokémon. En el clip, agentes aparecen deteniendo a inmigrantes mientras se hacen comparaciones con personajes del anime, lo que ha generado indignación y críticas en redes sociales.

Video Indignación y polémica por video de DHS que compara las redadas con capturas de Pokémon

4. Hondureña deportada pese a tener permiso de trabajo se reúne con sus hijos

Kenia Pérez fue detenida en junio por agentes de Inmigración. La deportaron a Honduras, a pesar de tener un permiso de trabajo vigente hasta 2026. Uno de sus hijos se autodeportó para estar con ella. Semanas después, Pérez logró obtener pasaportes para sus otros dos hijos, que son ciudadanos estadounidenses, y reunirse en San Pedro Sula.

Video Hondureña fue deportada a pesar de tener permiso de trabajo: meses después se reúne con sus hijos

5. Cambios en el Seguro Social en 2026: te explicamos cómo te impactarán

El Seguro Social se prepara para varios cambios y ajustes significativos en 2026 que impactarán a millones de personas en Estados Unidos. A partir del 30 de septiembre de 2025, los pagos de los cheques serán 100% electrónicos. Para 2026 habrá un alza en los cheques por el ajuste en el costo de vida (COLA) y se proyecta que será del 2.7%. Además, algunos trabajadores deberán pagar más impuestos al Seguro Social.

Video Cambios en el Seguro Social en 2026: te explicamos cómo impactarán a millones de personas en EEUU

6. ¿Vas a presentar el examen de ciudadanía? Ten en cuenta estas recomendaciones

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció cambios en el examen de ciudadanía que comenzarán a regir a partir de octubre de 2025. En este video te explicamos qué es lo nuevo y ofrecemos algunas recomendaciones de preparación para la prueba.