La semana en video: los insultos a Puerto Rico y la entrevista a extrabajadora de los hermanos Menéndez

La última semana de campaña electoral en Estados Unidos estuvo protagonizada por la polémica generada por el comediante que llamó "isla flotante de basura" a Puerto Rico durante un mitin de Donald Trump. También la entrevista exclusiva que una extrabjadora de la familia de Lyle y Erik Menéndez ofreció a Univision Noticias.

1. Los insultos racistas contra Puerto Rico en un mitin de Trump

Un comediante que hizo un comentario denigrante sobre Puerto Rico en un mitin de Donald Trump en el Madison Square Garden de Nueva York se convirtió en la noticia de la semana y uno de los momentos más vistos en Univision.

2. Exclusiva: extrabajadora de familia Menéndez habla sobre la relación de Lyle y Erik con sus padres

Flor de María Suria trabajó en la mansión de la familia Menéndez durante los ocho meses previos al asesinato de José y Mary Louise Menéndez a manos de sus hijos Lyle y Erik. Por primera vez habló con Univision Noticias sobre cómo era la relación familiar.

3. El momento en que el sistema de defensa de Irán interceptó misiles lanzados por Israel

El Ejército israelí atacó bases en territorio iraní, dejando al menos cuatro militares muertos y aumentando la escalada de tensión en Medio Oriente. Este fue el momento.

4. El mapa 3D más grande y preciso que permitirá estudiar el universo

Estas son las primeras imágenes del telescopio Euclid, que está trabajando en el que será el mapa en 3D que ayudará a contestar las preguntas sobre la expansión del universo.

5. Cuatro miembros de una familia hispana mueren en un accidente de tránsito

Un hombre, su esposa y dos de sus hijas, de 10 y 15 años, fallecieron en un accidente de tránsito en Thornton, Colorado. El auto en el que viajaba la familia fue chocado por otro vehículo y terminó incendiándose.

6. Los cambios del IRS para los impuestos de 2025: deducciones estándar y crédito por trabajo

El Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció deducciones estándar más altas para los contribuyentes en 2025 como parte de los ajustes anuales para enfrentar la inflación. Alejandra Castro, portavoz de esta agencia, aclara en este video dudas sobre las tarifas y el crédito tributario por ingreso del trabajo.