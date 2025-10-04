La semana en video: el cierre del gobierno y familias podrán recibir hasta $400 en ayudas en Nueva York

Video Enviarán hasta $400 a familias como un alivio a la inflación: ¿quiénes se benefician?

El estado de Nueva York empezará enviará entre $100 y $400 por correo a muchas familias. Este reembolso se da a familias o solteros que hayan declarado impuestos, no deberán llenar ningún formulario ni hacer trámites.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Nueva York enviará hasta $400 a familias como un alivio a la inflación: ¿quiénes se benefician?

Este envío fue anunciado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

2. ¿Qué es un cierre de gobierno? Te explicamos

El gobierno federal inició este miércoles un cierre parcial que impacta a diversos servicios públicos y la economía en general. Las suspensiones temporales de empleo y los posibles despidos de trabajadores federales paralizarían algunas actividades gubernamentales.

3. Temporada de impuestos 2025: te contamos cuáles son los cuatro cambios en el IRS

El Servicio de Rentas Internas (IRS) anunció cambios en el Crédito Tributario por Hijo, deducciones y las escalas tributarias de cara a la temporada de impuestos 2025 que comenzará en unas semanas. El experto en finanzas Carlos Guamán explica qué debes tener en cuenta para preparar tu declaración de impuestos.

4. Imágenes del incendio tras tiroteo en iglesia en Michigan

Fue luego del mortal tiroteo en una iglesia mormona en Grand Blanc, Michigan, el pasado domingo. El atacante fue abatido

5. El Seguro Social cambia su forma de pago: adiós a los cheques impresos

El cambio comenzó este martes y afecta a beneficiarios de prestaciones como la Seguridad Social, la Seguridad de Ingreso Suplementario y las devoluciones de impuestos.