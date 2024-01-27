La semana en video: Un caimán sobrevive bajo un lago congelado y una joven busca repartir su millonaria herencia

Video Una nueva tormenta invernal llegará el fin de semana a más de la mitad de EEUU

Esta semana se dio a conocer la historia de un grupo de indígenas mexicanas que grabaron un video para pedir ayuda al narotraficante mexicano 'El Mencho' por una serie de abusos de los que, aseguran, han sido víctimas a manos de un jefe de plaza de su propio cartel.

Además, una empresa que fabrica yogurt ofreció pagar $10,000 dólares a 10 personas que logren alejarse de su teléfono móvil durante 30 días y una imagen de satélite captó el fascinante efecto de humo sobre el lago Michigan en el que parece que se evapora.

Estos son los videos más vistos en la semana en Univision Noticias:

1.- “Buenas tardes, señor ‘Mencho’”: los mensajes de civiles a narcos que gobiernan zonas de México

Cinco mujeres indígenas de Jalisco grabaron un video y lo publicaron en redes sociales para pedirle ayuda al narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, por una ola de delitos cometidos por un jefe de plaza de su cartel.

Este caso no es el primero en su tipo. Hace unos días una activista pidió a grupos criminales que les dejaran buscar a sus familiares desaparecidos.

Mira aquí la historia completa:

2.- Esta joven obtuvo una jugosa herencia y quiere deshacerse de 27 millones de dólares

Esta joven de 31 años heredó una gran fortuna cuando su abuela murió; sin embargo, no está de acuerdo con la desigualdad social y quiere repartir gran parte de su riqueza.

Así es como piensa compartir sus millones:

3.- La atraparon en su boda: por qué ahora hay más jefas en el narco

Los casos de varias mujeres involucradas en el crimen organizado son un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, donde ellas ocupan roles cada vez más importantes.

Desde Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como 'La Reina del Pacífico', hasta sicarias y operadoras de carteles que en meses recientes fueron detenidas por las autoridades mexicanas.

Mira aquí la historia completa:

4.- ¿El lago Michigan se evapora? Así se ve el fascinante efecto de humo causado por las bajas temperaturas

Un satélite de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica capturó el fascinante efecto de humo sobre el lago Michigan causado por las temperaturas extremadamente frías y los vientos helados.

En este video puedes ver el espectacular momento:

5.- ¿Te quieres ganar $10,000? Empresa pagará a quienes se alejen de su celular durante un mes

La empresa Siggi’s Dairy, que fabrica yogurt, está dispuesta a premiar a 10 personas que sean capaces de alejarse de su teléfono móvil durante 30 días.

Te decimos qué debes hacer para participar:

6.- La increíble técnica de este caimán para sobrevivir en un lago congelado

Mientras las temperaturas caían en Texas, en un parque de rescate de reptiles capturaron el momento en que un caimán usó una técnica increíble para mantenerse vivo en agua helada.

Mira aquí las imágenes: