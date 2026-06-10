CBP Valen, la beagle que detectó casi 29 libras de alimentos prohibidos en el Aeropuerto de Dulles, en Virginia Con apenas una señal de su nariz, Valen ayudó a interceptar productos que podrían haber introducido enfermedades animales y plagas invasoras en uno de los países con mayor producción agrícola del mundo

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Lo que para un viajero parecía una maleta más entre miles de equipajes internacionales, para Valen escondía un posible riesgo para la agricultura y la ganadería de Estados Unidos.

La beagle de 3 años, integrante de la Brigada Beagle de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), detectó casi 29 libras de carne, frutas y verduras prohibidas durante una inspección en el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, en Virginia.

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El hallazgo ocurrió el 28 de mayo cuando Valen alertó a los agentes sobre el equipaje de un pasajero procedente de Vietnam. Tras una revisión más detallada, especialistas agrícolas de la CBP encontraron más de 13 libras de productos derivados del cerdo y cerca de 15 libras de frutas y verduras que intentaban ingresar al país.

Aunque estos alimentos pueden parecer inofensivos, las autoridades advirtieron que representan un riesgo para la industria agrícola estadounidense. Vietnam ha registrado brotes recientes de peste porcina africana, una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a los cerdos y que podría generar graves pérdidas económicas si llegara a Estados Unidos.

Además, las frutas y verduras transportadas por el viajero podrían servir como vehículo para insectos invasores y otras plagas capaces de afectar cultivos y ecosistemas agrícolas.

El caso de Valen no fue el único registrado recientemente. Días después, especialistas agrícolas de la CBP interceptaron otras 15 libras de carne de res y cordero enlatada en el equipaje de un pasajero procedente de Túnez. Según la agencia, ese país ha enfrentado brotes de enfermedades que afectan al ganado, incluyendo tuberculosis bovina y enfermedad nodular cutánea.

Las autoridades explicaron que los productos fueron confiscados y destruidos para evitar cualquier riesgo sanitario, mientras que los viajeros fueron liberados tras las inspecciones.

"Estos productos pueden parecer inofensivos, pero la introducción de enfermedades animales podría paralizar las industrias ganaderas de nuestra nación, causar impactos económicos devastadores y restringir nuestra capacidad para exportar productos de cerdo o res a todo el mundo", señaló Christine Waugh, directora del puerto del área de Washington de la CBP.

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Valen forma parte de la conocida Brigada Beagle, un programa especializado que utiliza perros entrenados para detectar frutas, verduras, plantas y productos cárnicos prohibidos en aeropuertos y puertos de entrada de todo el país. Gracias a su agudo sentido del olfato, estos animales pueden revisar equipaje en cuestión de segundos y localizar artículos que podrían pasar desapercibidos durante una inspección convencional.

La CBP prevé un aumento en el número de viajeros internacionales durante el verano, impulsado además por la Copa Mundial, por lo que exhortó a los visitantes a revisar las normas sobre alimentos y productos agrícolas antes de viajar a Estados Unidos.

Según la agencia, los especialistas agrícolas decomisan miles de artículos prohibidos cada día y desempeñan un papel clave para evitar la entrada de enfermedades animales, plagas invasoras y otras amenazas que podrían afectar la seguridad alimentaria y la economía del país.