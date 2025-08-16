La semana en video: los extraños conejos con tentáculos en la cabeza y lo que se encontró en la casa de Epstein en Manhattan

Video Cumbre entre Trump y Putin termina sin resultados concretos, pero dicen que fue una "reunión productiva"

Las fotos y detalles de la mansión de Nueva York del delincuente sexual Jeffrey Epstein publicadas por The New York Times y el video del arresto por parte de ICE de un joven en el que los agentes parecen referirse a los bonos que recibirán como compensación fueron algunos de los temas de mayor interés entre nuestra audiencia durante los pasados siete días.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. El arresto erróneo de un estadounidense que expuso los bonos para agentes de ICE

Univision Noticias publicó la historia de un joven estadounidense que fue detenido en Florida por su apariencia hispana, según denuncian varias organizaciones. Durante el arresto, que quedó grabado en celular del detenido, los agentes mencionan unos "bonos" que parecen apuntar a la compensación que los agentes recibirían por detener inmigrantes.

2. “¡No te quiero en mi ciudad!”: le lanzó su sándwich a un agente de CBP y salió corriendo

Un hombre confrontó a un grupo de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el noroeste de Washington DC, a quienes llamó "fascistas". Tras ser detenido, enfrenta cargos federales.

3. “Israel ha conseguido matarme”: el mensaje póstumo del reportero asesinado en Gaza

El periodista palestino Anas al Sharif, reportero de Al Jazeera, había escrito un último mensaje para ser publicado en caso de que fuera asesinado. Un ataque selectivo del ejército israelí contra la carpa donde trabajaban y se refugiaban periodistas acabó con él y otros cuatro reporteros.

4. Fotos con Fidel Castro y el papa Juan Pablo II: lo que se encontró en la casa de Epstein

Animales disecados, cartas y diamantes son algunos de los objetos hallados en la casa de Nueva York del delincuente sexual Jeffrey Epstein. The New York Times publicó fotos inéditas del interior de su residencia en Manhattan.

5. La preocupante aparición de conejos con extraños tentáculos en la cabeza

Los residentes de Fort Collins, en Colorado, grabaron en video la aparición de unos extraños conejos cola de algodón con unas protuberancias oscuras, como verrugas alargadas. Las autoridades explicaron que no representan un peligro para mascotas ni para humanos.

6. Un bebé en el público hizo a Maluma interrumpir un concierto en México

El cantante colombiano Maluma expresó su preocupación al descubrir un bebé entre el público de un concierto en México y le pidió a la madre ser “un poco más consciente” con el menor, que era sostenido en alto por la mujer.