Un accidente casi le cuesta la vida, pero terminó convirtiéndolo en un genio de las matemáticas

Un accidente lo arrastró a las matemáticas

“Erradicar la matematicofobia”

“Nada me da tanto orgullo como ganar un oro para India”, escribió el joven en Twitter. “¡Me gustaría trabajar con el gobierno para cambiar la forma en que se aprenden matemáticas en el país!”, expresó y dejó claro que el hecho de haber ganado esta medalla internacional no quiere decir que vaya a dedicarse a las competiciones, ya que su trabajo está más en el terreno filantrópico y en la enseñanza de las matemáticas.

"No estoy seguro de si voy a participar en más competencias", dijo. "No creo que deba. He establecido mi punto de que soy más rápido. Estoy en una posición en la que la gente me escucha, así que mejor la uso, añadió.