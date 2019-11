Su hijo murió a las pocas horas de nacer, pero esta mamá continuó sacándose leche para donarla a otros bebés

“El sacaleches no es para las débiles de corazón. Es duro. Mental y físicamente. Pero es todavía más duro cuando no tienes un bebé ”, escribió Sierra Strangfeld en un post de Facebook que se ha hecho viral. “No puedo devolver a Samuel a la vida, pero quizá sí pueda salvar la vida de otro bebé”.

Cuando los médicos alertaron de que Samuel no podría sobrevivir mucho más tiempo en el útero, Strangfeld se sometió a una cesárea. El bebé sobrevivió tres horas.

La otra hija de Strangeld había recibido leche de su cuñada durante sus primeros seis meses de vida, y Strangfeld decidió hacer lo mismo para ayudar a otras mamás que no pudieran amamantar. "Cuando descubrí que estaba embarazada nuevamente, no quería nada más que tener éxito en la lactancia. Pero cuando descubrimos el diagnóstico de Samuel, supe que eso no iba a suceder", escribió la madre. "Después de todo, ¡Porter recibió leche donada más de la mitad de su primer año de vida!"