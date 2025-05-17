La semana en video: el asesinato de una influencer mexicana en vivo y la indemnización millonaria de Apple
Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.
El asesinato de una tiktoker mexicana mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes ha generado conmoción en México y el mundo.
Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:
1. Valeria Márquez, la influencer mexicana asesinada mientras transmitía en TikTok
Valeria Márquez, una influencer mexicana de 23 años, estaba haciendo una transmisión en vivo desde su salón de belleza en el estado mexicano de Jalisco cuando fue baleada. La mujer había dicho que tenía un mal presentimiento. Autoridades investigan el caso que ha conmocionado al país.
2. La alianza del Cartel de Jalisco y Los Chapitos puede desbalancear el mapa criminal en México, según la DEA
La Administración para el Control de Drogas (DEA) advierte en un nuevo informe que el Cartel Jalisco Nueva Generación hizo una alianza con la facción liderada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán para tratar de ganar la guerra que libra contra ‘La Mayiza’.
3. La indemnización millonaria que Apple deberá pagar a usuarios de Siri y de la que podrías beneficiarte
Una demanda colectiva acusa a Apple de espiar a usuarios a través de Siri con activaciones accidentales. La empresa deberá pagar $95 millones si la corte aprueba el acuerdo. Usuarios en EEUU con dispositivos Apple entre 2014 y 2024 podrían recibir hasta $100. Aquí te contamos cómo se puede presentar la reclamación.
4. Retiran tomates en 14 estados por alerta de salmonela
La Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) está retirando del mercado los tomates crudos producidos por la empresa Williams Farms Repack debido a una alerta de salmonela. La medida ha sido tomada en 14 estados del país.
5. Buscan al ganador de un boleto de Mega Millions sin reclamar desde noviembre
El boleto ganador de un sorteo de Mega Millions del pasado 22 de noviembre, que fue comprado en Virginia, aún no ha sido reclamado. El afortunado tiene hasta el 21 de mayo, que es la fecha límite, para pedir el dinero. Te contamos que pasará con el premio en caso de que nadie lo reclame.
6. Los beneficios del formato digital de la tarjeta del Seguro Social
El Seguro Social habilitará próximamente un formato digital para sus tarjetas. Con esta medida, los usuarios podrán acceder al documento desde sus dispositivos electrónicos, lo que facilitaría los procesos bancarios y fiscales, entre otros. Te contamos en este video los detalles.