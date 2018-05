La nueva política incluye multas –cuyo monto no ha sido fijado– para los equipos cuando sus jugadores o cualquier otro miembro de la selección incumpla la norma, como hicieron decenas de jugadores que se arrodillaron en la temporada anterior al desafiar al presidente Donald Trump, que lo consideró "un irrespeto por nuestro gran país".

"Queremos que la gente sea respetuosa con el himno nacional, queremos que se mantengan de pie (...) queremos que sea un momento llevado con respeto", dijo Goodell al explicar que la decisión fue acordada "por unanimidad" con todos los dueños de clubes. "Fue desafortunado que las protestas en el campo de juego crearan una percepción falsa entre muchos sobre el hecho de que miles de jugadores de la NFL no era patriotas", agregó.

Sin embargo, la Asociación de Jugadores de la NFL dijo en su cuenta de Twitter que no fueron consultados. "Los jugadores de la NFL han mostrado su patriotismo a través de su activismo social, su servicio a la comunidad, al apoyar a sus militares y autoridades de la ley y sí, a través de sus protestas para crear conciencia sobre los temas que les preocupan", se lee en el comunicado.



Bajo la nueva política ninguno de los jugadores está obligado a pararse con su equipo en el campo para cantar el himno. El dueño de los Pittsburgh Steelers, Art Rooney II, aseguró que no forzará a sus jugadores si sienten incomodidad con un hecho en particular por el que quieran protestar. "Creo que esta política pretende aplicarse de manera que se respeten todos los puntos de vista lo mejor que se puede", dijo al diario The Washington Post.