Los sobrevivientes del tiroteo masivo de la escuela secundaria de Parkland que claman por un mayor control a la venta de armas recibieron de artistas de Hollywood más de un millón de dólares para su marcha en Washington el próximo mes.

Esta iniciativa, que ya tiene una página oficial de Facebook y cuya organización empieza a encontrar iniciativas hermanas en ciudades de todo el país, ha encontrando eco y apoyo en famosos y millonarios, como el actor George Clooney y su esposa Amal.

“Amal y yo estamos muy inspirados por el coraje y la elocuencia de estos jóvenes de la escuela Stoneman Douglas. Nuestra familia estará allá el 24 de marzo hombro a hombro con esta increíble generación de gente joven de todo el país”, dijo en una declaración el actor después de informar que donará 500,000 dólares.

El actor ha encontrado eco en otros famosos que ven en esta marcha un verdadero grito de cambio, como lo bautizó Oprah Winfrey. “George y Amal, no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Yo sumo fuerzas y dono también 500,000 dólares a la ‘Marcha por nuestras vidas’. Estos jóvenes inspiradores me recuerdan a los ‘Viajeros de la libertad’ (activistas que lucharon por los derechos civiles de las minorías étnicas), que en los años 60 dijeron ¡tenemos suficiente!, nuestra voz tiene que ser oída”, dijo por su parte Oprah en un tuit.



George and Amal, I couldn’t agree with you more. I am joining forces with you and will match your $500,000 donation to ‘March For Our Lives.’ These inspiring young people remind me of the Freedom Riders of the 60s who also said we’ve had ENOUGH and our voices will be heard.

— Oprah Winfrey (@Oprah) 20 de febrero de 2018