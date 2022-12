Una amenaza de muerte, sobornos y racismo: 5 revelaciones inquietantes de la serie documental de Netflix sobre Harry y Meghan

La princesa Michael de Kent, esposa de un primo hermano de la fallecida reina Isabel II, es hija de Günther von Reibnitz, quien fue miembro del Partido Nazi desde 1930 y se desempeñó como general de la caballería de la SS durante la II Guerra Mundial, de acuerdo con el libro The Palace Papers, de la periodista Tina Brown, exdirectora de Vanity Fair y The New Yorker.