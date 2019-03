"🎵No somos Testigos de Jehová🎵": baila y canta desafinada casa por casa para promover las vacunas

鈥溍乥ranos, no somos testigos de jehov谩鈥



鈥淗ab铆a un tramo de casas en las que no atendieron la puerta. Mi compa帽era ten铆a esa canci贸n de September y a m铆 se me qued贸 pegada. Iba cantando en el camino. Cuando seguimos caminando y vimos que no abr铆an, mi amiga me coment贸 que probablemente pensaban que 茅ramos testigos de Jehov谩鈥.